خیز بلند کره جنوبی برای تولید و صادرات انرژیهای نوین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سایت مالزین اینسایدر، لی میونگ باک رئیس جمهور این کشور در سخنرانی امروز خود به مناسبت سال جدید با بیان این مطلب افزود که کشورش در آینده به همان میزان به صنایع انرژی خورشیدی و بادی اهمیت خواهد داد که زمانی به صنایع کشتی سازی و نیمه رساناها توجه نشان داده بود.

وی با اشاره به قرارداد 40 میلیارد دلاری کشورش برای ساخت نیروگاه در امارات متحده عربی افزود که صادرات فناوری هسته ای به این کشور حاشیه خلیج فارس به معنای تقویت صنعت هسته ای کره جنوبی و سازگاری بیشتر با عصر تغییرات آب وهوایی است.

کره جنوبی که چهارمین اقتصاد قدرتمند قاره آسیاست وابستگی زیادی به واردات انرژی دارد و به سرعت در حال تبدیل شدن به یکی از کشورهای آلاینده جوّ است. به همین دلیل این کشور قصد دارد تا از وابستگی خود به سوختهای فسیلی بکاهد و در حوزه هسته ای، خورشیدی و بادی سرمایه گذاری کند.

سئول بر آن است که تا سال 2015 درآمد ناشی از صادرات انرژی تجدیدپذیر خود را از رقم 4.6 میلیارد در سال 2009 به 40 میلیارد دلار برساند.

