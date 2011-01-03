آیین نامه اجرایی بهره وری منابع طبیعی کشور تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این گردهمایی عصر دوشنبه با هدف، اجرایی شدن قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و راه کارهای اجرایی و بررسی موانع و مشکلات مربوط به هریک از مواد قانون برگزار شد.

حمید سلامتی مدیرکل منابع طبیعی گلستان گفت: نشست مدیران منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک کشور نیز منجر به تهیه پیش نویس آئین نامه اجرایی تبصره شش ماده هشت قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ارسال آن به سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور جهت اقدام قانونی عنوان شد.



طبق ماده 8 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، به منظور حفاظت از منابع ملی شده و اراضی دولتی واقع در حریم شهرها، شهرکها وشهرهای جدید(از مبداء شروع حریم) و جلوگیری از تجاوز به این عرصه ها و توسعه فضای سبز اعم از زراعت چوب، جنگل کاری آبخیزداری، پارکهای جنگلی، درختکاری مثمر و غیرمثمر و همچنین بهره برداریهای همگن دیگر نظیر فعالیتهای طبیعت گردی، توسعه کشت گیاهان دارویی وصنعتی و پروژه های شیلاتی، دولت مکلف است با حفظ مالکیت دولت حق بهره برداری و یا حق انتفاع از عرصه های مستعد مذکور را در قالب طرح های مصوب در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار دهد.

هشتمین گردهمایی مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک کشور با حضور قائم مقام رئیس سازمان جنگلها،مراتع و آبخزداری، مشاور و مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه یک کشور برگزار شد.