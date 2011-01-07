ایرانیها در صدر مصرف کنندگان جهانی هستند

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مصرف سرانه آب ایرانیان دو برابر سرانه جهانی، مصرف نوشابه چهار برابر و نمک سه برابر مصرف سرانه جهانی است.

وی با بیان اینکه متاسفانه ما ایرانی ها الگوهای درست مصرف نداریم افزود: هنوز بعد از گذشت 30 سال، در تولید پسماند و ضایعات نیز الگوهای درست رفتاری به جامعه ارائه نشده است به عنوان مثال ضایعات نان در ایران که از چرخه مصرف جامعه خارج می شود پنج برابر ضایعات شهرهای اروپایی و دو و نیم برابر ضایعات مردم آسیاست.

این آسیب شناس اجتماعی با بیان اینکه برنامه هدفمندی یارانه ها بر اساس رشد اقتصادی جامعه و توانمند سازی ارکان اقتصاد داخلی و خارجی حرکت می کند گفت: قبل از هر چیز لازم است که مسئولان اجرای این طرح، نهادهای فرهنگی و اقتصادی مانند وزارت بازرگانی، وزارت ارشاد و آموزش و پرورش و غیره اقدام به تهیه و ارائه الگوهای درست مصرف کنند و صدا و سیما و رسانه ها نیز با گسترده کردن دامنه آموزشها به مردم روش مصرف درست را آموزش دهند.

این کارشناس گفت: صرفه جویی از نگاه رفتارشناسی، مصرف نکردن یا کم مصرف کردن نیست بلکه مفهوم آن درست مصرف کردن است چون برخی از مصارف نه تنها هزینه اقتصادی در خانواده و جامعه را در پی دارد بلکه موجب ایجاد بیماریهای جسمی نیز خواهد شد مانند مصرف نوشابه و نمک یا فست فود به مقدار زیاد.

وی پیشنهاد کرد: تهیه و ارائه الگوهای رفتاری درست در جامعه اولین قدم برای موفقیت درطرح هدفمندی یارانه ها، حفظ سلامتی جامعه و انجام رسالت نسل حاضر در مقابل آیندگان است.