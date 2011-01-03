۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۶

برنامه "لی لی و لالا" از شبکه زاگرس پخش می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: برنامه "لی لی و لالا" ویژه کودکان و خردسالان در سیمای مرکز کرمانشاه تولید واز شبکه زاگرس پخش می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه،"لی لی و لالا" به تهیه کنندگی ژاکلین سپهری تلاش دارد تا با قرار دادن مباحث مهمی از قبیل کودکان وآموزش  و پرورش ابتدایی، فرهنگ سازی برای بهتر شدن ارتباطات اجتماعی کودکان و خردسالان و نیز بهره گیری از گویش ها و فرهنگ های سرزمین مادری با مخاطبان کودک این مرزو بوم همراه شود.

این برنامه که هر روز با حضور میهمان مختلف و خردسالان برگزار می شود سعی دارد با استفاده از اشعار و سخنان پند آموز مسائل مختلف آموزشی را به خردسالان و کودکان انتقال دهد.

"لی لی و لالا" به مدت زمان 45 دقیقه در قالب برنامه کودک عصر های زمستان از سیمای زاگرش پخش می شود.

کد مطلب 1224181

