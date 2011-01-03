مس کرمان مستحق برد مقابل ذوب آهن بود

صمد مرفاوی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: مس کرمان هم اکنون یکی از تیمهای بسیار مطرح لیگ برتر است و طی سالهای اخیر نشان داده است که می تواند نتایج بسیار مطلوبی کسب کند.

وی افزود: در نیم فصل اول مس به جز سه بازی اول خوب نتیجه گرفت و خوشبختانه با تغییر نتیجه بازی ذوب آهن مس همچنان شکست ناپذیر است.

این مربی گفت: اگر اتفاقات بازی مقابل ذوب آهن روی نمی داد بدون شک سه امتیاز بازی را کسب می کردیم و الان وضعیت تیمهای بالای جدول بسیار متفاوت بود.

وی ادامه داد: تمام سعی مس پیروزی در تمام بازیهای باقیمانده لیگ از جمله بازی مجدد مقابل ذوب آهن است.

مرفاوی با اشاره به آغاز تمرینات مس کرمان افزود: شرایط تیم بسیار مطلوب است و اردوی آمادگی مس نیز به زودی در دبی برگزار می شود و چندین بازی تدارکاتی نیز در دستور کار داریم.