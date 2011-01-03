ارسال 120 مقاله به نخستین کنگره ملی امام محمد باقر (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی بعداز ظهر دوشنبه در دیدار برگزار کنندگان نخستین کنگره ملی امام محمد باقر (ع) با نماینده ولی فقیه در مازندران اظهار داشت: ترویج و گسترش فضائل اهل بیت(ع) و تقویت بنیان دینی و مذهبی آحاد مردم به ویژه جوانان و نوجوانان از اهداف اصلی این کنگره است.

وی تصریح کرد: گسترش و تقویت تفکر ولایی در مازندران، تبدیل آستان مقدس امامزادگان به قطب فرهنگی، گسترش فرهنگ وقف وحفظ واحیاء موقوفات از موضوعات مهمی است که در این کنگره در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی به فعالیت‌های انجام شده در راستای برگزاری کنگره امام محمد باقر(ع) اشاره کرد و افزود: 30 جلسه متعدد با کمیته‌ها برگزار و بیش از پنج هزار پوستر و فراخوان در سطح کشور توزیع شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه مازندران با بیان اینکه 10هزار برورشور و گنجینه دانش زندگی امام محمد باقر(ع) در سطح کشور توزیع شد خاطرنشان کرد: تهیه بنر فراخوان مقاله در حدود 500 متر و نصب در اماکن حوزوی، دانشگاهی واماکن عمومی از دیگر اقداماتی است که در این راستا انجام شد.

مدیر کل اوقاوف وامور خیریه مازندران از برپایی نمایشگاه کتاب و محصولات فرهنگی در فضای کنگره خبر داد و اظهار داشت: تهیه و تولید نرم افزار باقر العلوم برای شرکت کنندگان از دیگر اقداماتی است که در زمان برگزاری کنگره انجام می‌شود.

سهرابی با بیان اینکه چاپ کتاب سیره تربیتی امام محمد باقردر راستای کارهای اجرای کنگره قرار دارد افزود: 120مقاله به کنگره ارسال شد که هشت داور مجرب برای بررسی مقالات کنگره بهره برداری می‌شود.

وی در پایان از حضور حجت الاسلام سید احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران در این کنگره خبر داد.