پیرترین فرماندار کالیفرنیا آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، با پایان دوران فرمانداری "آرنولد شوارتزنگر" در پرجمعیت ترین ایالت آمریکا، "جری براون" سیاستمدار دموکرات جانشین وی شد.

براون در انتخابات میاندوره ای ماه نوامبر بر "مگ ویتمن" نامزد جمهوریخواه و رئیس سابق فروشگاه اینترنتی "ای بی" پیروز شده و توانست فرماندار بعدی کالیفرنیا لقب بگیرد. در این دوره شوارتزنگر بدلیل دو نوبت تصدی گری نمی توانست شرکت کند.

به این ترتیب براون با 72 سال سن و بعنوان پیرترین فرماندار کالیفرنیا کار خود را آغاز می کند. وی پیشتر نیز لقب جوانترین فرماندار این ایالت را از آن خود کرده بود. براون در انتخابات سال 1974 با 36 سال سن انتخاب شده و از سال 1975 تا 1983 در این سمت فعالیت نمود.

گفتنی است که شوارتزنگر که به نمایندگی از جمهوریخواهان آمریکا به مدت هفت سال فرماندار ایالت کالیفرنیا بود از امروز جای خود را به براون از حزب دموکرات داد.