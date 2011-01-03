حاشیه نشینی بزرگترین معضل کرمان است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، بهنام سعیدی عصر دوشنبه در مراسمی با حضور استاندار کرمان، به عنوان فرماندار جدید کرمان معارفه شد.

سعیدی در این مراسم گفت: کرمان پهناورترین استان در ایران و دارای پتانسیل های فراوانی است که معادن غنی، جاذبه گردشگری و ظرفیت بالای نیروی انسانی از جمله این موارد است.

وی ضمن تاکید بر تلاش همگان در جهت عمران و آبادانی کرمان گفت: هر اقدامی که در راستای موفقیت شهرستان و استان برداشته شود نتیجه همکاری همه مسئولین است.

فرماندار جدید کرمان همچنین حاشیه نشینی را یک تهدید و معضل بزرگ برای کرمان دانست و افزود: بخشی از مشکلات فرهنگی و تکدی گری ناشی از حاشیه نشینی است که باید با آن مقابله کرد.

سعیدی ضمن تأکید بر مبارزه با زمین خواری گفت: دولت، دولت مهرورزی است که در کنار مهرورزی، اقتدار، شجاعت و اجرای قانون و تمام مسایل را به جد دنبال خواهیم کرد که در این رابطه باید گفت، تعارف کردن در مصالح مردم وجود ندارد.

وی خط قرمز را محور ولایت و اصولگرایی دانست و تصریح کرد: مسیر ما مسیر ولایت، حفظ ارزشها، انزجار از فتنه و فتنه گری و پرچمداری حماسه نهم دی است که هر کس در این مسیر باشد همکار ما خواهد بود.

سعیدی یکی از محورهای کاری خود را مشورت دانست و افزود: در تصمیم گیری ها مشورت خواهیم کرد و آنچه در نهایت انجام خواهد شد بنا به مصلحت نظام و مردم خواهد بود.

فرماندار کرمان خاطرنشان کرد: نظم اداری، حرکت و پویایی، ارایه گزارش مدیران، تکریم ارباب رجوع، در برنامه کاری ما قرار خواهد گرفت.