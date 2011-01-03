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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۸

مسیر پروازی گرگان - شیراز راه اندازی شد

مسیر پروازی گرگان - شیراز راه اندازی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسیر پروازی شیراز - گرگان - شیراز در فرودگاه بی المللی گرگان راه اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل فرودگاههای گلستان عصر دوشنبه در حاشیه نشست استانداری افزود: با پیگیری های مجدانه مسئولان استان به ویژه استانداربرای افزایش پروازهای فرودگاه گرگان، مسیر پروازی شیراز- گرگان - شیراز از روز یکشنبه 19 دی ماه برقرار می شود.

محمدعلی ملکیان اظهار داشت: براساس هماهنگی به عمل آمده با شرکت هواپیمایی آسمان از این پس هر یکشنبه این پروازها انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طبق اعلام شرکت هواپیمایی آسمان نرخ این مسیر پروازی 892 هزار ریال است.
 
مدیرکل فرودگاههای گلستان، ساعت پروازها را بدین شرح اعلام کرد: شماره پرواز 3897 حرکت از شیراز 8:00 صبح ورود به گرگان 9 و 50 دقیقه صبح، شماره پرواز 3898 حرکت از گرگان 10 و 40 دقیقه  صبح، ورود به شیراز 12 و 30 دقیقه ظهر است.
 
بیش از 60 پرواز در هفته در فرودگاه بین المللی گرگان انجام می شود. 
 
گلستان دو فرودگاه بین المللی دارد.
 
 
 
 
کد مطلب 1224190

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