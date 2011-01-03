مسیر پروازی گرگان - شیراز راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل فرودگاههای گلستان عصر دوشنبه در حاشیه نشست استانداری افزود: با پیگیری های مجدانه مسئولان استان به ویژه استانداربرای افزایش پروازهای فرودگاه گرگان، مسیر پروازی شیراز- گرگان - شیراز از روز یکشنبه 19 دی ماه برقرار می شود.

محمدعلی ملکیان اظهار داشت: براساس هماهنگی به عمل آمده با شرکت هواپیمایی آسمان از این پس هر یکشنبه این پروازها انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طبق اعلام شرکت هواپیمایی آسمان نرخ این مسیر پروازی 892 هزار ریال است.

مدیرکل فرودگاههای گلستان، ساعت پروازها را بدین شرح اعلام کرد: شماره پرواز 3897 حرکت از شیراز 8:00 صبح ورود به گرگان 9 و 50 دقیقه صبح، شماره پرواز 3898 حرکت از گرگان 10 و 40 دقیقه صبح، ورود به شیراز 12 و 30 دقیقه ظهر است.

بیش از 60 پرواز در هفته در فرودگاه بین المللی گرگان انجام می شود.



گلستان دو فرودگاه بین المللی دارد.





