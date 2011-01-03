به گزارش خبرنگار مهر، این جلسات که به صورت کارگاهی برگزار خواهد شد شامل جمع‌خوانی، نقدعملی و مباحث نظری در حین خوانش داستانهاست و در آنها درباره انواع نوشتن و راوی سخن گفته می‌شود.

محمدرضا گودرزی متولد 1336 در کرمانشاه ، نویسنده و منتقد کتاب، دارای 6 مجموعه داستان چاپ شده با عناوین" پشت حصیر" انتشارات رسانش سال 79، "در چشم تاریکی" نشر افق سال 81،" شهامت درد" نشر امتداد سال 82 ، " آنجا زیر باران" نشر علم سال 83، " به زانو در نیا " نشر ثالث سال 84 و "اگر تو بمیری" نشر افق سال 85 است.

وی همچنین از سال 74 تاکنون 190 مقاله در مطبوعات ادبی ارائه داده است. گودرزی تاکنون 360 عنوان داستان را نیز در شبکه رادیویی فرهنگ و شبکه تهران نقد و بررسی کرده است.

کارگاه‌های داستان‌نویسی فرهنگسرای فردوس از ساعت 16 تا 18 برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در این کارگاه‌ها می‌توانند به فرهنگسرای فردوس به نشانی تهران، بلوار فردوس، بعد از چهارراه مخابرات، پلاک 204 مراجعه کنند.

