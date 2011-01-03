  1. استانها
  2. زنجان
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۶

طرح مطالعه آمایش سرزمین استان زنجان رو به اتمام است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار زنجان گفت: خوشبختانه در استان طرح مطالعه آمایش سرزمین رو به اتمام است و با ارائه مجلدهای تهیه شده، قطعاً چشم انداز توسعه استان برای همه ارگان ها مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، علی اکبر کریمی ظهر دوشنبه  در جلسه ستاد آمایش محیط زیست استان زنجان با بیان اینکه آمایش سرزمین یکی از اساسی ترین موضوعات در مطالعات توسعه هر منطقه محسوب می شود افزود: هدف از مطالعات آمایش سرزمین، ساماندهی فضای جغرافیایی برای حفظ و تقویت از پهنه های سرزمینی است.
 
وی با اشاره به اینکه مطالعات صورت گرفته در این طرح در سایت استانداری قابل مشاهده است ادامه داد: مدیران می توانند با مراجعه به این سایت، از اطلاعات موجود برای تصمیم گیری های خود استفاده کنند.

کریمی  افزود: زنجان اولین استانی است که طرح آمایش محیط زیست را تهیه کرده و این امر الگویی برای استانهای دیگر خواهد شد.

معاون برنامه ریزی استاندار زنجان گفت: این طرح باید مبنای برنامه ریزی تمامی مدیران دستگاههای اجرایی در همه حوزه ها قرار گیرد.
کد مطلب 1224192

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها