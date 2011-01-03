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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۷

میرزایی خبر داد:

نانوایانی که نان بی کیفیت بپزند از گردونه رقابت خارج می شوند

نانوایانی که نان بی کیفیت بپزند از گردونه رقابت خارج می شوند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه گفت: بر اساس تمهیدات وزارت بازرگانی از این پس نانوایی ها بر اساس کیفیت درجه بندی می شوند و خبازی هایی که نان بی کیفیت تولید کنند از گردونه رقابت خارج خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی بعداز ظهر دوشنبه درجلسه هدفمند سازی یارانه ها، اظهارداشت: هفته ای که در پیش داریم از سوی وزارت بازرگانی به عنوان هفته کیفیت نان نام گذاری شده است و به این معنی نیست که کیفیت نان مختص یک هفته باشد بلکه این هفته سرآغاز تحول در عرصه کیفیت نان خواهد بود .

وی با تاکید بر این موضوع که ارتقاء کیفیت نان باید از سوی خبازی ها بسیار جدی تلقی شود، گفت: مردم حق دارند که نان با کیفیت مصرف کنند،لذا باید بسترها و زیر ساخت های آن را فراهم کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تولید نان باید متناسب با نیاز مردم باشد و از این  پس نانوایی ها در یک رقابت سالم و براساس سلیقه مردم نان تولید می کنند.

کد مطلب 1224198

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