نانوایانی که نان بی کیفیت بپزند از گردونه رقابت خارج می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اصغر میرزایی بعداز ظهر دوشنبه درجلسه هدفمند سازی یارانه ها، اظهارداشت: هفته ای که در پیش داریم از سوی وزارت بازرگانی به عنوان هفته کیفیت نان نام گذاری شده است و به این معنی نیست که کیفیت نان مختص یک هفته باشد بلکه این هفته سرآغاز تحول در عرصه کیفیت نان خواهد بود .

وی با تاکید بر این موضوع که ارتقاء کیفیت نان باید از سوی خبازی ها بسیار جدی تلقی شود، گفت: مردم حق دارند که نان با کیفیت مصرف کنند،لذا باید بسترها و زیر ساخت های آن را فراهم کرد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تولید نان باید متناسب با نیاز مردم باشد و از این پس نانوایی ها در یک رقابت سالم و براساس سلیقه مردم نان تولید می کنند.