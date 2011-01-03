جنگ ادامه دارد / لزوم غفلت زدایی از مدیریت فرهنگی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر سیدمسعود جزایری در نخستین همایش سراسری حماسهسازان بسیج استان سمنان در جنگ نرم که در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد، اظهار داشت: در جریان فتنه، دشمن برنامه درازمدتی را در کشور در پیش گرفت و تهاجم فرهنگی در ابعاد مختلف با عمق، وسعت و گستردگی فراوان، سالهای زیادی در کشور جاری بوده است.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب از سالهای قبل تذکراتی به اشکال گوناگون دادند و تهاجم به ریشههای انقلاب را یادآور شدند ولی کارگزاران و دستگاههای مربوطه حداقل کارهای لازم را انجام ندادند.
وی گفت: شناخت ابعاد جنگ نرم یک ضرورت جدی، به ویژه برای کشوری سیاسی مثل جمهوری اسلامی ایران است.
سردار جزایری به فتنه اخیر اشاره کرد و گفت: کودتایی که تقریبا تمام اجزای آن برنامهریزی شده و شکل گرفته بود نهایتا با حضور مردم در صحنه و فرمایشات رهبر فرزانه انقلاب خنثی شد.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: باید بپذیریم که جنگ ادامه دارد و باید این موضوع را خوب بشناسیم.
سردار جزایری تصریح کرد: بین رژیمهای سلطه و انقلاب اسلامی تضاد وجود دارد و هر زمان که قدرتهای حاکم و رژیمهای سلطه رو به ضعف بروند و در اثر اقتدار جمهوری اسلامی به نابودی کامل برسند، پیروز میشویم.
وی تاکید کرد: در این 30 سال حوادث و اتفاقاتی در کشور شامل جنگهای سخت، نیمهسخت و نرم رخ داده است که به اعتراف خود رژیمهای حاکم، ابرقدرتها در این جنگها در برابر یک واحد سیاسی به نام جمهوری اسلامی متوقف شدند.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: با توجه به اینکه مدت قابل توجهی است که از این واقعه میگذرد اما هنوز افرادی هستند که دل در گرو قدرتهای خارجی دارند.
سردار جزایری خاطرنشان کرد: با وجود تمام تلاشهایی که شده گاهی انسان با یک تردید جدی برای جذب یک عنصر سیاسی مواجه میشود چرا که گاهی مصادیقی میبیند که تعجبآور است.
وی اظهار داشت: آنچه که رهبر معظم انقلاب در مورد جذب حداکثری فرمودند مربوط به توده مردم، دانشگاهیان و نخبگان است.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همان گونه که اگر کشوری با جنگ سخت مواجه شد باید آثار آن را بشناسد در جنگ نرم این مسئله بیشتر نمود دارد.
سردار جزایری افزود: آن طوری که باید، جنگ نرم مورد شناخت جامعه قرار نگرفته و باید برای شناساندن آن به آحاد جامعه تلاش بیشتری کنیم.
وی اضافه کرد: جنگ نرم یک موضوع کاملا نو شونده است و برای مواجهه با آن باید بتوانیم نو شوندگی داشته باشیم و ابعاد آن را درک کنیم.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: همه در قبال شناخت و برخورد با جنگ نرم مسئولیت دارند تا بتوانیم این دوره گذار را با سلامت طی کنیم و در آینده گامهای استوار برای نیل به هدفهایمان برداریم.
سردار جزایری بیان کرد: دانشجویان باید مطالعهگری و مطالبهگری در جنگ نرم را به عنوان یک اصل در نظر داشته باشند.
وی تصریح کرد: آمریکا یکهزار و 700 اتاق فکر دارد که بخش مهم و عمدهای از آن مربوط به ایران است.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آمریکا معتقد است که ایران یک بازیگر متفاوت است و باید با او به صورت هوشمند و متناسب برخورد شود و ترفندهای متداول برای ایران کارساز نیست و باید راههای جدیدی را برای مقابله با آن پیدا کند.
سردار جزایری تاکید کرد: آمریکا میگوید اگر نمیتوانیم ایران را نابود کنیم باید او را در قفس قرار دهیم و عقبه استراتژیک ایران را مورد تهدید قرار دهیم.
وی خاطرنشان کرد: از مهمترین سیاست و راهبردهای دشمن در جنگ نرم؛ نفوذ در مسئولان، جذب و مهاجرسازی نخبگان، جلوگیری از آرامش در کشور، نفوذ در جریانهای خبری و هنری، حمایت و جریانسازی از طریق گروههای دینی و ایجاد پایگاههای رسانهای برای جذب ایرانیان داخل و خارج است.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: تضعیف ولایت فقیه اصلیترین پدیدهای است که در 30 سال انقلاب با آن مواجه بودیم.
سردار جزایری اظهار داشت: اصلیترین اهداف دشمن در جنگ نرم در مقابله با ایران شامل تغییر باور، افکار، رفتار و ساختارها است.
وی افزود: از مهمترین راههای مقابله با جنگ نرم؛ ایجاد احاطه ذهنی و تسلط بر کارزار در نبرد با دشمن، غفلتزدایی از مدیریت فرهنگی کشور، معارضه شایسته با تهاجم فرهنگی غرب، بهره گرفتن از تمام افراد مستعد کشور، تمسک به فرهنگ خودی، ایجاد بصیرت، توکل و حسن ظن به خداوند است.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در بسیج این ظرفیت وجود دارد که در قالب اتاق فکر مطالبهگری را مطرح کنیم.
معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: باید بپذیریم که جنگ ادامه دارد و باید این موضوع را خوب بشناسیم.
به گزارش خبرگزاری مهر سیدمسعود جزایری در نخستین همایش سراسری حماسهسازان بسیج استان سمنان در جنگ نرم که در دانشگاه علوم پزشکی سمنان برگزار شد، اظهار داشت: در جریان فتنه، دشمن برنامه درازمدتی را در کشور در پیش گرفت و تهاجم فرهنگی در ابعاد مختلف با عمق، وسعت و گستردگی فراوان، سالهای زیادی در کشور جاری بوده است.
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