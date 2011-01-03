همایش"زینب پیام رسان کربلا" در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، همایش"زینب پیام رسان کربلا" با حضور جمعی از بانوان بسیجی شهرستان ارومیه در امامزاده غریب حسن این شهرستان ترتیب یافت.

نماینده مقام معظم رهبری در لشگر ویژه حمزه سید الشهدا، پاسداری و دفاع از ارزشهای والای دینی و انسانی را از اهداف واقعه عاشورا عنوان کرد و افزود: راز مانداگاری نام و یاد امام حسین (ع) در طول تاریخ، جانفشانی های این امام بزرگوار و یاران با وفایش در راه حفظ دین و دینداری است.

حجت السلام علی میرزایی، همچنین به نقش تاثیرگذار حضرت زینب (س) در به نتیجه رساندن این قیام و تشریح پیام واقعه عاشورا، اشاره و بر الگوگیری بانوان جامعه اسلامی از این بانوی بزرگوار اسلام تاکید کرد.