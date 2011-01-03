828 اثر به کنگره شعر عاشورایی مازندران ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، مرتضی سروعلی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد برگزاری کنگره شعر عاشورایی استان اظهار داشت: در اولین نشست ستاد کنگره شعر عاشورایی مازندران مقرر شد چهارمین کنگره شعر عاشورایی مازندران تحت عنوان واقعه سرخ در قائم شهر برگزار شود.

وی افزود: با تبلیغات انجام شده از طریق ابزارهای تبلیغاتی نظیر روزنامه، صدا و سیما، خبرگزاریها و پوسترهای تبلیغاتی از شاعران، مداحان و صاحبان قلم فراخوانی به عمل آمد.

دبیر ستاد کنگره شعر عاشورایی مازندران افزود: با فراخوانی های انجام شده تعداد 7 نفر شرکت کننده از خارج استان با 88 اثر و تعداد 239 نفر شرکت کننده از داخل استان با 740 اثر در چهار بخش اشعار آیینی، مفهومیف بومی و قطعات ادبی شرکت کردند.

وی با بیان اینکه آثار رسیده به کنگره شعر عاشورایی مازندران نسبت به سال گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است، افزود: در سال گذشته 150 نفر با 500 اثر به ستاد کنگره معرفی شدند که امسال با تبلیغات انجام شده 246 نفر با 828 اثر در کنگره شعر عاشورایی مازندران شرکت کردند که از رشد 90 درصدی برخوردار بوده است.

سروعلی ادامه داد: با توجه به کارشناسی مقدماتی که انجام شده این کنگره امسال از لحاظ کیفیت بالایی برخوردار است و با توجه به حجم آثار رسیده زمان برگزاری کنگره در سه مرحله تمدید شده و از 10 آذر ماه به 26 دیماه موکول شد.

دبیر ستاد کنگره شعرعاشورایی مازندران خاطر نشان کرد: اشعار برگزیده به صورت کتابچه ای تهیه شده و در روز برگزاری کنگره شعر عاشورایی در اختیار مداحان، شاعران و اهل قلم قرار می گیرد.