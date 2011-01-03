به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(مدظله العالی)، ایشان در درس خارج فقه امروز به شرح حدیثی از حضرت امام محمد باقر علیه‌السّلام پرداختند.



«عَنْ أَبُو جَعْفَرٍ ع یَا صَالِحُ اتَّبِعْ مَنْ یُبْکِیکَ وَ هُوَ لَکَ نَاصِحٌ وَ لَا تَتَّبِعْ مَنْ یُضْحِکُکَ وَ هُوَ لَکَ غَاشٌّ وَ سَتَرِدُونَ عَلَى اللَّهِ جَمِیعاً فَتَعْلَمُون» کافى، ج 2، ص 683



فى الکافى و التّهذیب، عن الباقر (علیه‌السّلام): [حضرت امام محمدباقر علیه‌السلام فرمودند:] "اتّبع من یبکیک و هو لک ناصح"؛ [از] آن کسى که حرف هایى به تو می‌زند که آنقدر تلخ است که تو را به گریه مى‌آورد، اما خیرخواه توست؛ حرف او را قبول کن. "اتّبع" یعنى حرف او را گوش کن، بپذیر؛ [اگرچه] تلخ است، لیکن به نفع توست. "و لا تتّبع من یضحکک و هو لک غاش"؛ ولى گوش نکن، پیروى نکن از حرف آن کسى که حرف هاى شیرینى می زند که خوشت مى‌آید و لب هاى تو را به تبسم باز می کند، اما "و هو لک غاش"؛ فریبگر است، غش می کند با تو، خیرخواهى ندارد، از روى بددلى و بدخواهى است، [ولی] حرفى می زند که تو خوشت بیاید؛ از این شخص پرهیز کن. "و ستردّون الى اللَّه جمیعا فتعلمون"؛ وقتى پیش خداى متعال رفتید، آنگاه حقایق دل هاى یکدیگر را آنجا خواهید فهمید.