  1. استانها
  2. لرستان
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۱

فراخوان جشنواره منطقه ای شعر فجر در لرستان اعلام شد

فراخوان جشنواره منطقه ای شعر فجر در لرستان اعلام شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: انجمن ادبی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در آستانه سی و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نخستین جشنواره منطقه ای شعر فجر را با عنوان "بصائر" برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهدشت در این رابطه به خبرنگاران گفت: بر اساس این فراخوان شاعران در دو مقطع سنی زیر 25 سال و بالای 25 سال می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

شاهین رضایی با اشاره به برگزاری این جشنواره به صورت منطقه ای، یادآور شد: شعرای استانهای لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان می‌توانند اشعار خود را که در دوره‌های پیشین شرکت داده نشده‌اند را به این جشنواه ارسال کنند.

وی به اشاره به محورهای این جشنواره منطقه ای، یادآور شد: شعرا می توانند آثار خود را در موضوعات آزاد و با اولویت دهه فجر و انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و بصیرت از دیدگاه مقام معظم رهبری‌ برای شرکت در این جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: در هر یک از سه محور یاد شده در قالب این جشنواره 20اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت تصریح کرد: شرکت‌کنندگان می‌بایست آثار خود را تا پنجم بهمن به دبیرخانه جشنواره به نشانی شهرستان کوهدشت، میدان قدس- انتهای پارک فدک - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مجتمع فرهنگی هنری امید ارسال کنند.

رضایی خاطر نشان کرد: زمان برگزاری منطقه ای شعر فجر بیستم بهمن ماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری امید کوهدشت خواهد بود.

کد مطلب 1224213

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها