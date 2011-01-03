فراخوان جشنواره منطقه ای شعر فجر در لرستان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان کوهدشت، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کوهدشت در این رابطه به خبرنگاران گفت: بر اساس این فراخوان شاعران در دو مقطع سنی زیر 25 سال و بالای 25 سال می توانند در این جشنواره شرکت کنند.

شاهین رضایی با اشاره به برگزاری این جشنواره به صورت منطقه ای، یادآور شد: شعرای استانهای لرستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان می‌توانند اشعار خود را که در دوره‌های پیشین شرکت داده نشده‌اند را به این جشنواه ارسال کنند.

وی به اشاره به محورهای این جشنواره منطقه ای، یادآور شد: شعرا می توانند آثار خود را در موضوعات آزاد و با اولویت دهه فجر و انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) و بصیرت از دیدگاه مقام معظم رهبری‌ برای شرکت در این جشنواره ارسال کنند.

وی افزود: در هر یک از سه محور یاد شده در قالب این جشنواره 20اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهدشت تصریح کرد: شرکت‌کنندگان می‌بایست آثار خود را تا پنجم بهمن به دبیرخانه جشنواره به نشانی شهرستان کوهدشت، میدان قدس- انتهای پارک فدک - اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی - مجتمع فرهنگی هنری امید ارسال کنند.

رضایی خاطر نشان کرد: زمان برگزاری منطقه ای شعر فجر بیستم بهمن ماه سال جاری در سالن آمفی تئاتر مجتمع فرهنگی هنری امید کوهدشت خواهد بود.