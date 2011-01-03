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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۸

طرح سودای بندگی در 30 مدرسه استثنایی گلستان اجرا می شود

طرح سودای بندگی در 30 مدرسه استثنایی گلستان اجرا می شود

گرگان – خبرگزاری مهر: مدیرمدارس استثنایی گلستان گفت: با توجه به اهمیت نهادینه کردن نماز و ترویج فرهنگ انسان ساز آن در مدارس، آموزش عملی وضو و نماز در قالب طرح سودای بندگی در 30 مدرسه استثنایی استان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یوسف جمال عصر دوشنبه در جلسه کمیته ویژه اجرای طرح اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای طرح تحول بنیادین در آموزش وپرورش و پیگیری مقام عالی وزارت شاهد تحولات اساسی  در این حوزه بوده ایم.

وی افزود: هدف از اجرای طرح سودای بندگی آموزش عملی وضو و نماز در مدارس است و والدین باید در کنار مربیان در اجرای این طرح سهیم باشند.

به گفته وی، نماز در تمامی مدارس اقامه می شود، اما آنچه در این طرح مهم است، آموزش عملی وضو و نماز است.
 
جمال گفت: هرگونه اقدام تربیتی به وی‍ژه در عرصه نماز باید با توجه به تفاوت ها وظرفیت ها انجام گیرد در غیر اینصورت منجر به آسیب های تربیتی می شود.

دو هزار و 418 دانش آموز با نیازهای ویژه در 30 مرکز آموزشی گلستان مشغول تحصیل هستند.
کد مطلب 1224216

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