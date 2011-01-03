طرح سودای بندگی در 30 مدرسه استثنایی گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یوسف جمال عصر دوشنبه در جلسه کمیته ویژه اجرای طرح اظهار داشت: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اجرای طرح تحول بنیادین در آموزش وپرورش و پیگیری مقام عالی وزارت شاهد تحولات اساسی در این حوزه بوده ایم.

وی افزود: هدف از اجرای طرح سودای بندگی آموزش عملی وضو و نماز در مدارس است و والدین باید در کنار مربیان در اجرای این طرح سهیم باشند.

به گفته وی، نماز در تمامی مدارس اقامه می شود، اما آنچه در این طرح مهم است، آموزش عملی وضو و نماز است.

جمال گفت: هرگونه اقدام تربیتی به وی‍ژه در عرصه نماز باید با توجه به تفاوت ها وظرفیت ها انجام گیرد در غیر اینصورت منجر به آسیب های تربیتی می شود.



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