حسین انتظامی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به حکم دادگاه علیه مدیرمسئول روزنامه ایران گفت: بنده نمی گویم به تخلفات مطبوعاتی رسیدگی نشود یا مطبوعاتی ها رویین تن باشند، لذا منکر حقوق افراد در پیگیری شکایات خود از رسانه ها نیستم اما از برخی احکام که تناسبی با جرم ندارد نگرانم.

وی اضافه کرد: مجازاتی مثل شلاق اساسا برای چهره های فرهنگی و روزنامه نگاران درست نیست و لااقل در چند سال اخیر تبدیل به جریمه نقدی می شده است بنابراین زمانی که این حکم اعلام شد ابتدا من هم مثل خیلی ها باور نکردم.



انتظامی تاکید کرد: البته به استقلال رای قاضی قائلیم اما از قضات هم انتظار می رود که در انشاء حکم به جوانب، شرایط و حساسیت ها توجه کنند.



وی افزود: با درایتی که در قوه قضاییه وجود دارد امیدواریم حکم صادره علیه آقای اشتهاردی اصلاح شود.