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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۵۴

7900 عمره گذار گلستانی به مکه مشرف شدند

7900 عمره گذار گلستانی به مکه مشرف شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرحج و زیارت گلستان گفت: در دوره گذشته هفت هزار و ۹۲۸ نفر زائر در قالب ۳۱ پرواز از گرگان برای عمره به مکه مکرمه مشرف شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی شیخی عصر دوشبه در جلسه مدیران عامل دفاتر زیارتی استان افزود: آخرین پرواز از فرودگاه گرگان درتاریخ ۱۷مرداد بود و یک پرواز از ساری در قالب دو گروه جداگانه به مکه مشرف شدند.

وی از برگزاری گردهمایی کمیته منطقه ای آموزش حج و زیارت استان های گلستان ، گیلان ، سمنان و مازندران  باحضور کارشناس اداره آموزش سازمان حج و زیارت خبر داد.

شیخی گفت: تغییر رفتار فراگیران برای خدمت رسانی بهتر به زائرین و رسیدن به نقطه مطلوب و ارتقاء سطح آموزش کارگزاران زیارتی لازم  و ضروری است.

وی اظهار داشت: دراین گردهمایی درخصوص موضوعاتی ازجمله آغاز فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی حج و زیارت درساری به تعداد ۶۴ نفرازفراگیران استان های مذکور، هماهنگی در اجرای برنامه های آموزش عوامل عمره و بازنگری در دروس و منابع بازآموزی عمره باتوجه به نزدیک بودن عملیات عمره سالجاری بحث شد.
 
مدیرحج و زیارت گلستان بیان داشت: تدوین آیین نامه کمیته آموزش حج و زیارت باتوجه به ساختارجدید آموزش استان ها از دیگر مسائل بود.
کد مطلب 1224223

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