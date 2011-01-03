7900 عمره گذار گلستانی به مکه مشرف شدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهدی شیخی عصر دوشبه در جلسه مدیران عامل دفاتر زیارتی استان افزود: آخرین پرواز از فرودگاه گرگان درتاریخ ۱۷مرداد بود و یک پرواز از ساری در قالب دو گروه جداگانه به مکه مشرف شدند.

وی از برگزاری گردهمایی کمیته منطقه ای آموزش حج و زیارت استان های گلستان ، گیلان ، سمنان و مازندران باحضور کارشناس اداره آموزش سازمان حج و زیارت خبر داد.

شیخی گفت: تغییر رفتار فراگیران برای خدمت رسانی بهتر به زائرین و رسیدن به نقطه مطلوب و ارتقاء سطح آموزش کارگزاران زیارتی لازم و ضروری است.



وی اظهار داشت: دراین گردهمایی درخصوص موضوعاتی ازجمله آغاز فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی حج و زیارت درساری به تعداد ۶۴ نفرازفراگیران استان های مذکور، هماهنگی در اجرای برنامه های آموزش عوامل عمره و بازنگری در دروس و منابع بازآموزی عمره باتوجه به نزدیک بودن عملیات عمره سالجاری بحث شد.

مدیرحج و زیارت گلستان بیان داشت: تدوین آیین نامه کمیته آموزش حج و زیارت باتوجه به ساختارجدید آموزش استان ها از دیگر مسائل بود.