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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۵

60 درصد جمعیت خراسان جنوبی ازطرح CBR بهره ‌مند شدند

60 درصد جمعیت خراسان جنوبی ازطرح CBR بهره ‌مند شدند

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی گفت: بیش از 60 درصد جمعیت خراسان جنوبی زیر پوشش طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فاطمه رزاقی عصر دوشنبه در همایش CBR منطقه یک در بیرجند اظهار داشت: منطقه یک شامل شهرستان‌های بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه و نهبندان است.

وی اضافه کرد: در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه تا کنون 450 هزار نفر از جمعیت روستایی و شهری استان زیر پوشش قرار گرفته ‌اند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی تسهیل گران و دهیاران را عاشقان خدمت به معلولان و پل ارتباطی بین جامعه هدف و سازمان دانست و ادامه داد: اجرای برنامه ‌های غربالگری در بدو تولد نوزاد موجب شناسایی زودهنگام معلولیت و مداخله به هنگام در اقدامات توانبخشی است.

رزاقی گفت: دو هدف عمده حوزه توانبخشی پیشگیری از معلولیت و توانمندسازی معلولان است که در بحث پیشگیری از معلولیت برنامه ‌های غربالگری در بدو تولد نوزاد و اجرای CBR در مناطق روستایی در حال اجرا‌ست.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی افزود: اجرای CBR در مناطق روستایی از بروز عوارض معلولیت پیشگیری می ‌کند که موفقیت عمده در اجرای مطلوب CBR را مشارکت تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و توجه ویژه خیران و نیکوکاران استان فراهم می ‌کند.

رزاقی تصریح کرد: با توجه به اختصاص تسهیلات بسیار خوب اشتغال به برکت سفر سوم ریاست جمهوری، فرصت مناسبی برای تسهیلگران است که ضمن شناسایی و نیاز منطقه در بحث توانمندسازی معلولان تمام تلاش خود را در این زمینه به ‌کار گیرند.

وی وظیفه اصلی تسهیلگران را تغییر دیدگاه و نگرش معلولان و ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در معلول عنوان کرد.

کد مطلب 1224226

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