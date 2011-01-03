60 درصد جمعیت خراسان جنوبی ازطرح CBR بهره ‌مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، فاطمه رزاقی عصر دوشنبه در همایش CBR منطقه یک در بیرجند اظهار داشت: منطقه یک شامل شهرستان‌های بیرجند، خوسف، درمیان، سربیشه و نهبندان است.

وی اضافه کرد: در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه تا کنون 450 هزار نفر از جمعیت روستایی و شهری استان زیر پوشش قرار گرفته ‌اند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی تسهیل گران و دهیاران را عاشقان خدمت به معلولان و پل ارتباطی بین جامعه هدف و سازمان دانست و ادامه داد: اجرای برنامه ‌های غربالگری در بدو تولد نوزاد موجب شناسایی زودهنگام معلولیت و مداخله به هنگام در اقدامات توانبخشی است.

رزاقی گفت: دو هدف عمده حوزه توانبخشی پیشگیری از معلولیت و توانمندسازی معلولان است که در بحث پیشگیری از معلولیت برنامه ‌های غربالگری در بدو تولد نوزاد و اجرای CBR در مناطق روستایی در حال اجرا‌ست.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی افزود: اجرای CBR در مناطق روستایی از بروز عوارض معلولیت پیشگیری می ‌کند که موفقیت عمده در اجرای مطلوب CBR را مشارکت تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و توجه ویژه خیران و نیکوکاران استان فراهم می ‌کند.

رزاقی تصریح کرد: با توجه به اختصاص تسهیلات بسیار خوب اشتغال به برکت سفر سوم ریاست جمهوری، فرصت مناسبی برای تسهیلگران است که ضمن شناسایی و نیاز منطقه در بحث توانمندسازی معلولان تمام تلاش خود را در این زمینه به ‌کار گیرند.

وی وظیفه اصلی تسهیلگران را تغییر دیدگاه و نگرش معلولان و ایجاد خودباوری و اعتماد به نفس در معلول عنوان کرد.