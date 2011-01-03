"زینت البحار" مهمان نیروی دریایی ارتش

به گزارش خبرگزاری مهر در بندرعباس، این کشتی تحت عنوان سفیر صلح و دوستی پس از توقف در کشور قطر، به مدت سه روز مهمان منطقه یکم نیروی دریایی ارتش خواهد بود.

در مراسم استقبال از زینت البحار، نماینده نیروی دریایی ارتش، در دیداری با نمایندگان و مسئولان عمانی، طی سخنانی با اشاره به پیام این کشتی مبنی بر صلح و دوستی، اظهار کرد: این نیرو علاوه بر حراست مجدانه از مرزهای آبی جمهوری اسلامی ایران، همواره در بسط و گسترش فرهنگ امنیت در منطقه کوشیده است.

همچنین طرفین در این دیدار ایران را به عنوان امن‌ترین کشور منطقه و کانون وحدت حامیان صلح و دوستی در جهان معرفی کردند.

کشتی زینت البحار به مناسبت چهلمین سالگرد تشکیل حکومت کشور عمان سفری را با شعار صلح و دوستی از این کشور شروع به دوحه قطر سفر کرده و پس از توقف در منطقه یکم دریایی ارتش و در ادامه سفر خود در کشور پاکستان پهلو خواهد گرفت.