نجات دو کارگر از سیلاب در کانال آب در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، عصر دوشنبه دو کارگر شهرداری در پی لایروبی ضایعات در کانال آب مسدود شده کیانشهر ابتدای خیابان بروجردی در دهانه خروجی کانال گرفتار سیلاب شدند که با کمک آتش نشانان نجات یافتند.





بر اساس این گزارش سازمان آتش نشانی اعلام کرد: در این حادثه فشار زیاد آب هر لحظه امکان داشت دو نفر را به داخل کانال بکشاند که آتش‌نشانان با استفاده از پمپهای مخصوص آبکش اقدام به تخلیه آب از داخل کانال و کم کردن فشار آب کردند و با استفاده از طناب اقدام به مهار هر دو کارگر و خروج آنها از کانال کردند.