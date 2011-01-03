نواقص کشتارگاه دام رفسنجان بایستی هرچه سریعتر رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زید آبادی عصر دوشنبه در بازدید از کشتارگاه رفسنجان خواستار رفع نواقص این کشتارگاه و تجهیز آن در کونتاه ترین زمان شد.

وی گفت: بیشتر کشتار گاه های دام سطح استان سنتی یا نیمه صنعتی هستند که این امر در روند بهداشتی استحصال گوشت و دیگر آلایش های خوارکی دام جهت عرضه در بازار، اختلال ایجاد می کند.

وی تصریح کرد: کارشناسان فنی و بهداشتی دامپزشکی مستقر در کشتارگا ها بر روند ذبح دام و استحصال لاشه از لحاظ وجود علائم بیماری های دامی نظارت کامل دارند ولی مسئولان کشتارگاه بایستی نواقص بهداشتی در زمینه حمل و نقل، نگهداری و عرضه گوشت را مرتفع نمایند.

مدیرکل دامپزشکی استان گفت: مسئولان استان باید جهت رفع این مشکل و تبدیل کشتارگاه های استان از سنتی به صنعتی چاره اندیشی نمایند.

وی افزود: سرمایه گذاری بخش خصوصی در این امر بسیار حائز اهمیت است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمان همچنین در بخش دیگری از سفر خود از شبکه های دامپزشکی شهرستان های سیرجان، شهر بابک و انار نیز بازدید کرد.

وی در جمع دامداران شهرستان شهر بابک مشکلات موجود در خصوص کارخانه مس را که باعث آلودگی مراتع و تلف شدن دام های منطقه شده بررسی کرد.

