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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

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پنج باغ رستوران در مسیر گنجنامه همدان پلمپ شد

پنج باغ رستوران در مسیر گنجنامه همدان پلمپ شد

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس اطلاعات و امنیت استان همدان گفت: عوامل نظارتی اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس اطلاعات و امنیت استان همدان پنج باغ رستوران و سفره خانه سنتی متخلف را مسیر گنجنامه همدان شناسایی و پلمپ کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ اصغر خرمروی با بیان اینکه این باغ رستوران ها مکانی برای تجمع افراد ناباب شده بود، افزود: این اقدام در راستای برقراری امنیت اخلاقی و اجتماعی در باغ رستوران ها و سفره خانه های سنتی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف انجام شد.

وی با بیان اینکه برخی از باغ رستوران ها به علت رعایت نکردن آیین نامه اماکن عمومی و عرضه قلیان به افراد معلوم الحال تعطیل شدند، گفت: رعایت نکردن ضوابط ابلاغی از سوی ناجا و استفاده از کیس ها و سی دی های مبتذل نیز در این واحدها گزارش شد.

سرهنگ خرمروی اضافه کرد: دو دستگاه کیس رایانه به همراه 54 حلقه سی دی مبتذل در این طرح کشف و متصدیان این مراکز به برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 1224237

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