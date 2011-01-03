پنج باغ رستوران در مسیر گنجنامه همدان پلمپ شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سرهنگ اصغر خرمروی با بیان اینکه این باغ رستوران ها مکانی برای تجمع افراد ناباب شده بود، افزود: این اقدام در راستای برقراری امنیت اخلاقی و اجتماعی در باغ رستوران ها و سفره خانه های سنتی و برخورد با واحدهای صنفی متخلف انجام شد.

وی با بیان اینکه برخی از باغ رستوران ها به علت رعایت نکردن آیین نامه اماکن عمومی و عرضه قلیان به افراد معلوم الحال تعطیل شدند، گفت: رعایت نکردن ضوابط ابلاغی از سوی ناجا و استفاده از کیس ها و سی دی های مبتذل نیز در این واحدها گزارش شد.

سرهنگ خرمروی اضافه کرد: دو دستگاه کیس رایانه به همراه 54 حلقه سی دی مبتذل در این طرح کشف و متصدیان این مراکز به برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.