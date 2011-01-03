ورزشکاران معلول و جانباز خراسان جنوبی در 12 رشته ورزشی فعالند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مهدی شریعتی فر عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هیئت ورزشی جانبازان و معلولان استان در سال 84 به عنوان یک هیئت استانی مشغول به فعالیت شد، اظهار داشت: با سیاستهای راهبردی در اداره کل تربیت بدنی استان و هیئت ورزشی جانبازان و معلولان در شهرستانهای استان نیز فعالیت هیئت ادامه دارد.
وی ادامه داد: پشتوانه سازی با حمایت مسئولان ارشد استان و سایر دستگاههای مربوطه، هدف مهم و عالیه هیئت ورزش جانبازان و معلولان استان است تا بتوان چهرههای جدید برای ورزش کشور معرفی کرد.
رئیس هیئت جانبازان و معلولان خراسان جنوبی اهم برنامه های آینده این هیئت را آموزش و دانایی محوری، قهرمان پروری و مدالآوری عنوان کرد و بیان داشت: یکی از برنامههای اساس و مهم هیئت جانبازان و معلولان استان در سالهای آینده برنامهریزی و برگزاری کلاسهای آموزشی است.
شریعتی فر به عناوین و افتخارت ورزشکاران این هیئت در 9ماهه گذشته امسال اشاره کرد و گفت: ورزشکاران جانباز و معلول استان نزدیک به 27 مدال به دست آوردهاند که این افتخار بزرگی برای هیئت جانبازان و معلولان و استان است.
وی بر استعدادیابی در بین جانبازان و معلولان و ثبت نام از متقاضیان علاقمند تاکید کرد و افزود: ورزش جانبازان و معلولان یک روز حمایتی بوده و امروز به بعد رقابتی تبدیل شده و باید به این نکته مهم توجه ویژه داشت و باید اقدامات زیادی صورت گیرد.
رئیس هیئت جانبازان و معلولان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه هیئت جانبازان و معلولان خراسان جنوبی در سطح کشور در جایگاه خوبی قرار دارد، گفت: شناخت وضعیت موجود و برنامه ریزی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بسیار مهم است که باید برنامه ریزی درستی صورت گیرد.
شریعتی با بیان اینکه مسابقات استانی زیادی برگزار شده است، افزود: هیئت جانبازان و معلولان خراسان جنوبی نزدیک به چهار مسابقه استانی و سه مسابقه خارج از استان برگزار کرده است.
وی با اشاره به اینکه هیئت جانبازان با اعتباری بالغ بر 14 میلیون تومان این افتخارات را کسب کرده است، گفت: از 100 درصد بودجه نزدیک به 20 درصد را برای آموزش، 30 درصد را برای خرید تجهیزات، 40 درصد را برای اعزام ورزشکاران به مسابقات و 10 درصد را برای ملزومات اداری تقسیم بندی کردهایم.
به گفته این مسئول200 نفراز ورزشکاران هیئت جانبازان و معلولین استان بیمه هستند.
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