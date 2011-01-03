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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

توافق مالکی و علاوی درباره نحوه عملکرد شورای سیاستهای استراتژیک

توافق مالکی و علاوی درباره نحوه عملکرد شورای سیاستهای استراتژیک

یکی از نمایندگان اتحاد ملی عراق از توافق درباره نحوه فعالیت شورای سیاستهای استراتژیک عراق میان رئیس آن و نخست وزیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری النخیل، "عدنان الاسدی" تاکید کرد: طبق توافق میان "نوری المالکی" نخست وزیر عراق و"ایاد علاوی" رئیس شورای سیاستهای استراتژیک این شورا نقش مشورتی خواهد داشت.

وی افزود: این شورا در شرایطی قدرت اجرایی خواهد داشت که موافقت 80 درصد اعضایش را داشته باشد و این موضوع مورد توافق گروههای سیاسی و حتی العراقیه واقع شده است و بزودی قانون آن در مجلس تصویب خواهد شد.

از سوی دیگر فهرست العراقیه به رهبری "ایاد علاوی" اعلام کرد که قانون شورای سیاستهای استراتژیک عراق آماده شده است و بزودی به مجلس ارائه داده خواهد شد.

"هانی عاشور" از اعضای العراقیه ضمن اعلام این مطلب گفت: پس از رفع اختلافات با اتحاد ملی درباره برخی مفاد پیش نویس قانون شورای استراتژیک، این قانون آماده ارائه به مجلس است.

وی تصریح کرد: شورای سیاستهای استراتژیک ملی عراق به طور مستقل عمل خواهد کرد و قانون این شورا در جلسه بیستم ژانویه مطرح خواهد شد.

شایان ذکر است که شورای استراتژیک پس از نشست گروههای عراقی در اربیل بوجود آمد، اما این که نقش آن به چه شکلی باشد همواره اختلاف نظر وجود داشته است.

کد مطلب 1224242

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