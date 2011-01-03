  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

دردیداری معوقه از لیگ بسکتبال؛

توزین الکتریک کاشان از سد BA شیراز گذشت

توزین الکتریک کاشان از سد BA شیراز گذشت

تیم توزین الکتریک کاشان در دیداری معوقه از هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور مقابل تیم BA شیراز به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری معوقه از هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه تیم توزین الکتریک کاشان در سالن کتابچی این شهر به مصاف تیم BA شیراز رفت و موفق شد با شکست 62 بر 60 میهمان خود را بدرقه کند.

در این بازی تیم BA شیراز کوارترهای اول، سوم و چهارم را به ترتیب با برتری (12 بر 13)، (15 بر 18) و (14 بر 17) پشت سرگذاشت اما تیم توزین الکتریک به لطف برتری قاطع 21 بر 12 در کوارتر دوم، پیروزی را از آن خود کرد تا با چهار امتیاز به جمع تیم‌های بالای جدول صعود کند.

کد مطلب 1224244

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها