توزین الکتریک کاشان از سد BA شیراز گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، در دیداری معوقه از هفته نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز دوشنبه تیم توزین الکتریک کاشان در سالن کتابچی این شهر به مصاف تیم BA شیراز رفت و موفق شد با شکست 62 بر 60 میهمان خود را بدرقه کند.

در این بازی تیم BA شیراز کوارترهای اول، سوم و چهارم را به ترتیب با برتری (12 بر 13)، (15 بر 18) و (14 بر 17) پشت سرگذاشت اما تیم توزین الکتریک به لطف برتری قاطع 21 بر 12 در کوارتر دوم، پیروزی را از آن خود کرد تا با چهار امتیاز به جمع تیم‌های بالای جدول صعود کند.