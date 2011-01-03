اخبار کوتاه ورزشی از استان خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، وحید خرمشاد ووشوکار استان به عنوان داور لیگ برتر ووشو انتخاب شد.

وحید خرمشاد توانست پس از موفقیت در آزمون تعیین سطح داوری به عنوان داور لیگ برتر ووشو انتخاب شود.

برگزاری مسابقات ورزشی در خوسف

مسابقات ورزشی مرحله شهرستانی در خوسف برگزار شد و دانش‌آموزان در سه رشته تنیس‌ روی‌میز، دوی صحرانوردی پسران راهنمایی و متوسطه طی مدت سه روز با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در رشته تنیس‌ روی ‌میز که در محل راهنمایی شهید شرفی معصوم‌ آباد برگزار شد دانش‌آموزان زهرا داروغه از راهنمایی شهید شرفی معصوم‌آباد، فرشته ایوبی از راهنمایی ارشاد و الهه دشتی از راهنمایی ارشاد رتبه ‌های برتر را کسب کردند.

همچنین در رشته دوی صحرانوردی دانش‌آموزان پسر مقطع راهنمایی جواد دلیری از ابوذر معدن، احمد محمدی از راهنمایی شهید شرفی معصوم‌آباد و حسن زنگویی از راهنمایی ابوذر معدن رتبه ‌های برتر را کسب کردند.

در مسابقه دوی صحرانوردی مقطع متوسطه نیز علی لطیفی از عشایری خوریک، رضا بهمدی از عشایری خوریک و جواد خرمدل از دبیرستان امام خمینی (ره) ماژان رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

مسابقه دوی صحرانوردی از محل دبیرستان کوثر تا کوه‌های بارنده در دو روز جداگانه برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشی همیاران ورزش صبحگاهی مدارس در نهبندان

دوره یک‌روزه آموزش همیاران ورزش صبحگاهی مدارس در نهبندان برگزار شد.

کارشناس تربیت بدنی آموزش و پرورش شهرستان گفت: هدف از برگزاری این دوره کمک به برگزاری هرچه باشکوه ‌تر ورزش صبحگاهی مدارس با همکاری دانش ‌آموزان تعلیم دیده در راستای بالا بردن نشاط و شادابی و تأمین تندرستی و ارتقای سطح آمادگی جسمی و روانی دانش‌آموزان است.

حسین علیپور افزود: در این دوره یک ‌روزه از هر آموزشگاه پنج نفر دانش‌آموز به همراه دبیران تربیت بدنی مربوطه شرکت کردند که پس از پایان دوره به تمامی شرکت ‌کنندگان کاور ورزشی اهدا شد.

شکست تیم ارگ ‌سازان بیرجند مقابل شهرداری زاهدان

تیم ارگ‌سازان بیرجند مقابل تیم والیبال شهرداری زاهدان شکست خورد.

در هفته سوم مسابقات والیبال باشگاه‌های زیرگروه لیگ دسته یک کشور تیم والیبال ارگ‌ سازان بیرجند با نتیجه سه بر یک مغلوب تیم شهرداری زاهدان شد.

این تیم در دو بازی قبلی خود برابر حریفان پیروز شده بود.

برگزاری فستیوال پرواز بادبادک‌ها در بیرجند

فستیوال پرواز بادبادک‌ها در رده‌های سنی مختلف در بیرجند برگزار شد.

این مسابقه در ادامه فعالیت‌های همگانی و در دو قسمت بادبادک دست‌ساز و آماده و با حضور 250 شرکت ‌کننده در پارک شهید صیاد شیرازی بیرجند برگزار شد که در پایان تعداد هفت نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.