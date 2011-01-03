اطلاع رسانی صادقانه خنثی کننده توطئه دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی عصر دوشنبه در جمع روابط عمومی ادارات و رسانه های شهرستان محمودآباد با بیان اینکه خودباوری همان چیزی است که ما را در مقابل تمامی توطئه های دشمنان به پیروزی رساند، افزود: وقتی ما و رسانه ها با هم و در کنار هم هستیم مسلماً پنهان کاری، دگرگونه نمایی و انفعال در برابر رویدادها نشانه عدم خودباوری ست.

وی خبررسانی صادقانه و به موقع از رویدادها را خنثی کننده توطئه معاندان نظام اسلامی دانست و تصریح کرد: اگر جای هر خبر را خالی بگذارید آن فضا را دشمنان نظام پر می کنند و پرکردن فضاها به مفهوم ابتکار عمل یعنی روابط عمومی تحلیل گر و پرسش گر است.

رستم علی با استفاده از تعبیر بمباران خبری، تاکید کرد: باید با اطلاع رسانی صحیح و دقیق به مردم نزدیک شد و نیازهای خبری آنها را شناخت و تامین کرد.

دبیر شورای روابط عمومی مازندران با اشاره به اینکه می بایست با توجه به فرهنگ ایرانی و اسلامی خود تعریف تازه ای را برای روابط عمومی بسازیم، بیان داشت: با این کار می توان دغدغه رئیس جمهور مبنی بر عدم دربرگری فرهنگ اصیل کشور در عنوان روابط عمومی را رفع کرد.

وی طرح مسئله و پرسش را مهم ترین کار روابط عمومی تحلیل گر دانست و خاطرنشان ساخت: روابط عمومی باید پیش از افکار عمومی آسیب ها را شناسایی کرده و در مورد آن طرح مسئله کند.

رستم علی ادامه داد: تاریخ نشان می دهد که ایرانیان در برابر اقوام مهاجم کوتاه نیامده و فرهنگ خود را به آنها تحمیل کردند.

وی افزود: با چنین پیشینه تاریخی در حوزه علم و خردورزی، حیف است که روابط عمومی های ما چشم به فرهنگ غرب داشته باشند و تئوری کتاب های ترجمه ای روابط عمومی غربی را در کشور پیاده کنند.

رئیس روابط عمومی استانداری مازندران تصریح کرد: در فتنه سال ۸۸ ملت ما با هوشیاری و بکارگیری ادبیات دینی و ملی و اندشه های امام خمینی (ره) در قالب فضای مجازی با دشمنان مقابله نموده و حماسه ای دیگر در تاریخ کشور آفریدند.

رستم علی تاکید کرد: هنر روابط عمومی این است که با توجه به شرایط بومی شهر و منطقه خود، با مردم و رسانه ها ارتباط منطقی و صمیمانه برقرار کند.

وی، تغییر نگرش سنتی روابط عمومی ها را زمینه ساز نوع آوری و ابتکار در این عرصه دانست و گفت: روابط عمومی پیشرو و دیجیتال لزوماً برخورداری از ابزار و امکانات نیست بلکه موضوع مهم تغییر نوع نگاه در روابط عمومی است.