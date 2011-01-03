مجوز انتشار 10 نشریه استانی صادر شد / روزنامه "ولایت قزوین" متولد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز (13 دی) این هیئت با انتشار هفته‌نامه‌های "افق آینده" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی پریسا رضازاده جلالی، "اندیشه زلال" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی جواد قدوسی‌فر، "پیام شهر قزوین" به صاحب امتیازی شهرداری قزوین و مدیرمسئولی حسین برجی، "فروردین امروز" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی رضا لایق، "قزوین امروز" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مجتبی ابراهیمی، "مشکوه بصیرت" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی مهدی رحمانی موافقت شد.

در این جلسه انتشار دوهفته‌نامه "امید البرز" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی سیدعبداله قریشی مورد موافقت هیئت نظارت بر مطبوعات قرار گرفت.

در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات با انتشار ماهنامه‌های "پیام دهکدک" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمد طباخ شعبانی، "انسان دام سلامت" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی محمدرضا سالاری و "قاب" به صاحب امتیازی و مدیرمسئولی ساعد معارفی هم موافقت شد.

در این جلسه همچنین با تغییر ترتیب انتشار نشریه "ولایت قزوین" از سه شماره درهفته به روزنامه موافقت شد.

در ادامه جلسه امروز گزارش تخلفات نشریات مطرح و به شرح ذیل تصمیم‌گیری شد: 1 ـ به روزنامه "آفتاب یزد" به دلیل درج مطالب خلاف واقع و تحریف مطالب دیگران به استناد بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات تذکر داده شد. 2 ـ به نشریه "نمایه تهران" به دلیل درج عنوان غیرمصوب و انتشار نشریه در دو مجلد متفاوت به استناد تبصره 3 ماده 9 قانون مطبوعات و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن قانون تذکر داده شد. 3 ـ به نشریه "فردوسی" به دلیل چاپ تصویر مغایر با بهداشت روانی جامعه تذکر داده شد. همچنین در این جلسه تقاضای تغییر وضعیت 46 نشریه مورد رسیدگی قرار گرفت.