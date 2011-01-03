آغاز بررسی تعرفه عوارض سال 90 در شورای شهر همدان

به گزارش خبرگزاری مهر در همدان، سید احمد حسنی حلم در این رابطه گفت: تعرفه عوارض سال 1390شهرداری همدان توسط اعضای شورای اسلامی شهر و کارشناسانی از استانداری، فرمانداری و شهرداری بررسی می شود.

حسنی حلم افزود: بررسی این امور تا 10روز آینده ادامه خواهد داشت و پس از آن به استانداری ارسال می شود.

وی یادآور شد: استانداری تا نیمه ماه بهمن ماه فرصت دارد تا برای اجرایی کردن، آن را به شهرداری ابلاغ کند.

در همین خصوص شهردار همدان نیز با بیان اینکه تعرفه عوارض شهر همدان پس از بررسی و انجام 100 ساعت کار کارشناسی در شهرداری همدان تهیه و جهت بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارائه شده است، گفت: این تعرفه حاوی گزیده ای از قوانین و مقررات و تعرفه های مصوب در تمامی زمینه ها از جمله عوارض و بها خدمات است.

سید مسعود عسگریان افزود: در این تعرفه دستورالعمل های مربوط به مراحل صدور شناسنامه ساختمانی شامل پروانه ساختمانی، گواهی عدم خلاف، گواهی پایان کار ساختمانی، نحوه محاسبه عوارض های ساختمانی، کسبی و بها خدمات شهری قید شده است.

عسگریان افزود: در این تعرفه سعی شده تا ابهامات موجود در نحوه ی محاسبات برطرف و ضمن روان سازی فاکتورهای عوارضی، از افزایش بی رویه خودداری شود.