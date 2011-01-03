نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی قم ضابط قضایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی قم با تاکید بر ضرورت حفاظت موثر و فعال از آثار و ابنیه ثبت شده تاریخی استان گفت: یکی از خلاءهای موجود در این خصوص طولانی شدن بازرسیها و برخورد با حفاران و قاچاقچیان آثار تاریخی به دلیل لزوم هماهنگی میان دستگاههای مختلف بویژه نیروی انتظامی و دادگستری و میراث فرهنگی بود.
روح الله خاوری افزود: در این راستا با حمایت یگان حفاظت سازمان متبوع نیروهای یگان استان در تابستان سال جاری بطور فشرده دوره آموزش نظامی را گذراندند و پس از آن با مساعدت دادگستری استان قم دورههای آموزشی مرتبط با ضابطین خاص قضایی در حوزه میراث فرهنگی برای این نیروها برگزار شد.
وی اظهار داشت: با توجه به دستور دادستان محترم قم از این پس نیروهای یگان حفاظت استان قم رأسا به عنوان ضابط خاص قضایی با مجموعه دادگستری قم همکاری میکنند.
قم - خبرگزاری مهر: نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی قم با همکاری دادگستری استان و گذراندن دورههای آموزشی، ضابط قضایی شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی قم با تاکید بر ضرورت حفاظت موثر و فعال از آثار و ابنیه ثبت شده تاریخی استان گفت: یکی از خلاءهای موجود در این خصوص طولانی شدن بازرسیها و برخورد با حفاران و قاچاقچیان آثار تاریخی به دلیل لزوم هماهنگی میان دستگاههای مختلف بویژه نیروی انتظامی و دادگستری و میراث فرهنگی بود.
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