به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید محمد سعیدی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راه‌اندازی طرح امضای الکترونیکی را اقدام مهمی برشمرد و تصریح کرد: این طرح می‌تواند در راستای ارائه خدمات بهتر به مردم و تسهیل در انجام کارهای آن‌ها بسیار تأثیر گذار باشد.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) موفقیت در اجرای این طرح را نیازمند فرهنگ سازی و اطلاع‌رسانی بیشتر دانست و تاکید کرد: اگر مردم با مزایای این طرح آشنا نباشند مطمئنا از آن استقبال نخواهند کرد.



سعیدی یکی از نقایص خدمات ارائه شده را کم‌توجهی به بعد فرهنگ سازی آن عنوان کرد و یادآور شد: انتظار می‌رود که دست‌اندرکاران امور نسبت به اطلاع رسانی بیشتر این طرح و آشناکردن مردم با مزایای استفاده از امضای الکترونیکی اهتمام جدی داشته باشند.



استفاده از فناوری‌های روز مهم‌ترین راهبرد سازمان ثبت اسناد



رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این دیدار افزایش حجم ارائه خدمات به مردم و محدودیت امکانات و منابع انسانی را از عوامل گرایش به ارائه خدمات در فضای مجازی دانست و تاکید کرد: در برنامه برنامه پنجم توسعه کشور تکالیف زیادی در حوزه ثبت اسناد و املاک برای این سازمان در نظر گرفته شده است.



احمد تویسرکانی از سازمان ثبت اسناد و املاک به عنوان یک دستگاه حاکمیتی که تاثیر زیادی بر نظم عمومی و کاهش دعاوی مردم دارد، یاد کرد و افزود: با گسترش امکانات و ارتباطات، استفاده از کاغذ برای انتقال اطلاعات و انجام مبادلات مقرون به صرفه نیست، از این رو استفاده از فناوری‌های روز به عنوان یکی از راهبردهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مطرح است.



رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور استفاده از امضای الکترونیکی را گامی موثر در تسهیل امور مردم، صرفه جویی و کاهش حجم مراجعات و هزینه‌ها دانست.



در پایان این دیدار گواهی امضای حجت‌الاسلام سعیدی امام جمعه قم و تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) به صورت الکترونیکی ثبت شد.

