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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۶

یک وزیر دولت لبنان :

رژیم صهیونیستی فتنه گر بزرگ در منطقه است

رژیم صهیونیستی فتنه گر بزرگ در منطقه است

وزیر اقتصاد و بازرگانی ضمن محکومیت حادثه تروریستی کلیسای "القدیسین" مصر به دخالت صهیونیستها در این واقعه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، "محمد الصفدی" تاکید کرد: رژیم صهیونیستی از بدو شکل گیری اش به دنبال فتنه افکنی میان کشورهای عربی و دامن زدن به اختلافات مذهبی و طایفه ای بوده است.

وی افزود: همزیستی مسالمت آمیز میان مسیحیان و مسلمانان در کشورهای عربی با نیت وجودی اسرائیل در تضاد است و نمی توان میان طرحهای رژیم صهیونیستی و مشکلات مذهبی جدایی قائل شد.

وزیر لبنانی تصریح کرد: رهبران سیاسی و مذهبی در کشورهای عربی باید به مقابله با خطرات فتنه های دینی برخیزند زیرا هر گونه حمله به مسیحیان در واقع اقدام علیه اسلام که طرفدار همزیستی مسالمت آمیز است می باشد.

شایان ذکر است که در انفجار کلیسایی مسیحی در مصر شمار زیادی کشته و زخمی شدند. بسیاری از شخصیتهای مهم جهان این واقعه را محکوم کرده اند.

کد مطلب 1224259

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