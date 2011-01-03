کمبود نانوایی در برخی نقاط شهر بیرجند مشکل ساز شده است

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدعلی قاسم زاده نداف عصر دوشنبه در بازدید از نانوایی های سطح شهرستان بیرجند، اظهارداشت: بهینه سازی مصرف نان وظیفه دینی و ملی همه ماست و هر کس در این رابطه قصور کند به شکل طبیعی متضرر خواهد شد.

وی از نانوایان خواست که نواقص خود را برطرف کنند تا مشتریان خود را از دست ندهند.

وی اصلاح الگوی مصرف نان را بزرگ ترین ثمره اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها عنوان کرد و از شهروندان خواست که با حساسیت و وسواس هر چه بیشتر در مصرف صحیح این نعمت بزرگ خدادادی بکوشند.

دبیر کمیسیون تعزیرات آرد و نان خراسان جنوبی نیز در این بازدید گفت: کیفیت نان قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیز بررسی می شد، اما با اجرای این قانون بیشتر مورد توجه قرار گرفت و در حال حاضر تعداد بازرسی ها بیشتر و دامنه آن با گستردگی وسیعی انجام می شود.

محمد رضایی علت گران تر بودن برخی انواع نان ها در استان نسبت به دیگر استان ها به ویژه تهران را تفاوت قیمت به دلیل تفاوت در وزن چانه نان دانست و افزود: به عنوان مثال نان لواش در تهران با وزن چانه 160 گرمی و به قیمت 100 تومان عرضه می شود در حالی که وزن چانه نان لواش در خراسان جنوبی 300 گرم است و به قیمت 120 تومان به فروش می رسد که اگر به این شکل محاسبه شود نان در استان 80 تومان ارزان تر از تهران است.

وی با اشاره به اینکه نان لواش بیشتر از دیگر نان ها در استان تولید می شود، بیان داشت:با توجه به این که این نوع نان نسبت به نان های دیگر ارزش غذایی پایین تری دارد باید در اطلاع رسانی ها و برنامه ها جامعه را به سمتی سوق داد که استفاده از نان های ضخیم تر در بین مردم افزایش یابد.