ارائه پیشنهاد راه اندازی موزه های محلی به شورای شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایازی در حاشیه دیدار مستقیم مدیران شهرداری با شهروندان در سامانه 1888 پیرامون مطالبات شهروندان تهرانی در موضوعات اجتماعی و فرهنگی اظهار کرد: در این جلسه عمدتا موضوع آسیب های اجتماعی مطرح شد که از آن جمله می توان به بحث ساماندهی معتادان، متکدیان و دست فروشان سطح شهر اشاره کرد که لازمه مرتفع ساختن این مشکل، ایجاد هماهنگی های لازم میان سازمان های بهزیستی ، کمیته امداد، نیروی انتظامی با شهرداری تهران است.

وی ادامه داد: مطالبات دیگر شهروندان مربوط به بحث اماکن ورزشی بود که در این خصوص مجموعه های دوقلویی برای بانوان در سطح شهر ایجاد شده و روزهای شنبه نیز اختصاصا از صبح تا بعد از ظهر مخصوص بانوان است، اما باید تعداد این مراکز افزایش یابد.

ایازی افزود: مسئله فرسوده شدن برخی از چمن های مصنوعی سطح شهر نیز مطرح شد که قرار است پیگیری و مرتفع شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهرداری تهران دیگر خواسته شهروندان را توسعه برنامه های فرهنگی در سطح محلات، توسعه خانه های سلامت و اسباب بازی در سطح شهر عنوان کرد.

وی گفت: یکی دیگر از مطالبات، مربوط به مجموعه دارانی بود که مجموعه های مختلفی از میراث فرهنگی دارند و پیشنهاد دادند که شهرداری آنها را خریداری کرده و یا مکانی ایجاد کند تا این میراث فرهنگی را به آن مکان هدیه دهند، که این موضوع به مقوله هویت نیز کمک می کند، چرا که این مجموعه ها به عنوان میراث کشورمان باید به نحو مناسب نگهداری شوند.

ایازی افزود: در این راستا باید هماهنگی های لازم با سازمان میراث فرهنگی شکل گرفته و مصوبه ای نیز از شورای اسلامی دریافت کنیم تا بتوان مجموعه هایی را به عنوان موزه های محلی در سطح محلات پایتخت راه اندازی کرد و اقلامی که شهروندان تهرانی دارند به عنوان میراث فرهنگی به این موزه ها هدیه شود.

معاون اجتماعی فرهنگی شهردار تهران مطالبات دیگر شهروندان در جلسه امروز را، تقاضای کارآفرینی معلولین، نابینایان و کم بینایان عنوان کرد و گفت: قرار شد با بررسی ها و پیگیری های لازم موضوع کارآفرینی این قشر از جامعه به طور جدی تر پرداخته شود و در همین راستا ، هفته آینده از یکی از مراکز نگهداری معلولین جسمی و روانی که 316 دختر ناتوان جسمی و روانی را نگهداری می کند بازدید کرده و مشکلات آنها را بر طرف سازیم.

محمد هادی ایازی معاون اجتماعی فرهنگی شهردار تهران در جلسه امروز سامانه 1888 ، 15 ملاقات مستقیم و 25 تماس تلفنی با شهروندان جهت پاسخگویی به مشکلات آنها داشته، که این مشکلات عمدتا مربوط به موضوع آسیب های اجتماعی بوده است.