۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۹

در خراسان جنوبی /

همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران برگزار می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری همایش ملی دو سالانه آسیب های اجتماعی ایران در خراسان جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حسن موسوی چلک عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر بهزیستی خراسان جنوبی اظهارداشت: این همایش فرصت مناسبی برای سازمان بهزیستی است، سازمانی که مسوولیت آسیبهای اجتماعی در سطح ملی و استانی را بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: باید همه کمک کنیم با اجرای این همایش ها و نشست های علمی ، جامعه و مسئولان را نسبت به مقوله آسیبها حساس سازی کنیم و در این روند مصالح کشور را نیز رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی یک واقعیت تلخ اجتماعی است، گفت: ولی باید نگاهها به آسیبها صرفا اجتماعی باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار امیدواری کرد: با انجام پژوهشهای کاربردی و انجام مداخلات اجتماعی  آسیبهای اجتماعی در کشور کنترل و کاهش یابد.

موسوی چلک با  اشاره به اینکه امروز مبنای قدرت کشورها را میزان  تولید اطلاعات و اخبارتعیین می کند، بیان داشت: دانایی محوری سر لوحه برنامه ریزی در هر جامعه است.

وی ادامه داد: نباید به پژوهش فقط در هفته پژوهش و با اهدا ء لوح و هدیه بسنده کنیم بلکه باید پژوهشها   کاربردی و اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان می توانند نقش مهمی در ارائه پژوهشهای کاربردی داشته باشند ، تصریح کرد: کارشناسان با شناخت موضوعات و پژوهش در این زمینه می توانند کمک زیادی  به پژوهش کابردی داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی نیز گفت:سازمان باید با مدیریت زمان، تغییرات محیطی، نیازهای جدید مددجویان خود را همسو کند که این مهم بدون تحقیق و پژوهش امکان پذیر نیست.

محمد حسن اکبری مطلق افزود: باید به آموزش پرسنل توجه بیش از پیش شود و برای توانمند سازی  و تخصصی بودن فعالیتهای سازمانی که شعار آن را داده ایم باید از مراکز دانشجویی، پزوهشگران  کمک بگیریم.

 وی  از تشکیل کمیته پژوهش در سازمان بهزیستی خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته در دو بخش علوم انسانی و پزشکی تشکیل شده و از ابتدای سالجاری تا کنون 9 طرح پژوهشی در سطح کشوری ارائه نموده است.

وی تدوین برنامه اهبردی سازمان بهزیستی استان  که در سال جاری نهایی و مصوب شده از دیگر اقدامات این کمیته برشمرد.

اکبری مطلق به برگزاری همایش ملی دوسالانه آسیبهای اجتماعی  ایران، فروردین ماه سال 90 در بیرجند  اشاره کرد و گفت: آسیبهای اجتماعی یک مهمی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و خوشبختانه دغدغه متولیان و خانواده ها نیز شده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی متولی امورآسیبهای اجتماعی است، اضافه کرد: با همکاری و همراهی دانشگاهیان  کشور امیدواریم خروجی این همایش برای تصمیم گیرندگان سازمانهای درگیر حوزه آسیبهای راهنمای خوبی باشد. 

