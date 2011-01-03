همایش ملی آسیبهای اجتماعی ایران برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید حسن موسوی چلک عصر دوشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر بهزیستی خراسان جنوبی اظهارداشت: این همایش فرصت مناسبی برای سازمان بهزیستی است، سازمانی که مسوولیت آسیبهای اجتماعی در سطح ملی و استانی را بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: باید همه کمک کنیم با اجرای این همایش ها و نشست های علمی ، جامعه و مسئولان را نسبت به مقوله آسیبها حساس سازی کنیم و در این روند مصالح کشور را نیز رعایت کنیم.

وی با اشاره به اینکه آسیبهای اجتماعی یک واقعیت تلخ اجتماعی است، گفت: ولی باید نگاهها به آسیبها صرفا اجتماعی باشد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اظهار امیدواری کرد: با انجام پژوهشهای کاربردی و انجام مداخلات اجتماعی آسیبهای اجتماعی در کشور کنترل و کاهش یابد.

موسوی چلک با اشاره به اینکه امروز مبنای قدرت کشورها را میزان تولید اطلاعات و اخبارتعیین می کند، بیان داشت: دانایی محوری سر لوحه برنامه ریزی در هر جامعه است.

وی ادامه داد: نباید به پژوهش فقط در هفته پژوهش و با اهدا ء لوح و هدیه بسنده کنیم بلکه باید پژوهشها کاربردی و اجرایی شود.

وی با اشاره به اینکه کارشناسان می توانند نقش مهمی در ارائه پژوهشهای کاربردی داشته باشند ، تصریح کرد: کارشناسان با شناخت موضوعات و پژوهش در این زمینه می توانند کمک زیادی به پژوهش کابردی داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی نیز گفت:سازمان باید با مدیریت زمان، تغییرات محیطی، نیازهای جدید مددجویان خود را همسو کند که این مهم بدون تحقیق و پژوهش امکان پذیر نیست.

محمد حسن اکبری مطلق افزود: باید به آموزش پرسنل توجه بیش از پیش شود و برای توانمند سازی و تخصصی بودن فعالیتهای سازمانی که شعار آن را داده ایم باید از مراکز دانشجویی، پزوهشگران کمک بگیریم.

وی از تشکیل کمیته پژوهش در سازمان بهزیستی خبر داد و خاطرنشان کرد: این کمیته در دو بخش علوم انسانی و پزشکی تشکیل شده و از ابتدای سالجاری تا کنون 9 طرح پژوهشی در سطح کشوری ارائه نموده است.

وی تدوین برنامه اهبردی سازمان بهزیستی استان که در سال جاری نهایی و مصوب شده از دیگر اقدامات این کمیته برشمرد.

اکبری مطلق به برگزاری همایش ملی دوسالانه آسیبهای اجتماعی ایران، فروردین ماه سال 90 در بیرجند اشاره کرد و گفت: آسیبهای اجتماعی یک مهمی است که اهمیت آن بر هیچ کس پوشیده نیست و خوشبختانه دغدغه متولیان و خانواده ها نیز شده است.

وی با تاکید بر اینکه سازمان بهزیستی متولی امورآسیبهای اجتماعی است، اضافه کرد: با همکاری و همراهی دانشگاهیان کشور امیدواریم خروجی این همایش برای تصمیم گیرندگان سازمانهای درگیر حوزه آسیبهای راهنمای خوبی باشد.