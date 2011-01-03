پیشنهاد نتانیاهو پوچ است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، "صائب عریقات" گفت: آنچه "بنیامین نتانیاهو" مطرح کرده است فقط یک اعلانیه بی محتواست و وی باید دیدگاهش را درباره سازش مشخص کند.

وی بیان داشت: نخست وزیر اسرائیل باید به عقب نشینی کامل از کرانه باختری و بیت المقدس شرقی پایبند باشد. من در مدت سه هفته مذاکرات مستقیم در سپتامبر گذشته هیچ پیشنهاد قابل ذکری از نتانیاهو مشاهده نکردم.

عریقات ادامه داد: زمان آن فرا رسیده که وی دیدگاهش را پیرامون روند سازش و تشکیل دولت مستقل فلسطین بر اساس مرزهای1967 مشخص کند.

شایان ذکر است که نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرده بود که فلسطینی ها بهتر است به جای اصرار بر موضوع شهرک سازی به جنبه های دیگر توجه کنند. وی از آمادگی برای گفتگو مستقیم با "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین سخن گفته بود.