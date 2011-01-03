استقرار و پایداری نظام به امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، نماینده ولی فقیه در خراسان و تولیت آستان قدس رضوی روز دوشنبه در دیدار اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان خراسان رضوی با تأکید بر نقش این فریضه اسلامی در رشد و تعالی جامعه، امنیت سیاسی، نظامی، اجتماعی و اقتصادی را در گرو پرداختن به امر به معروف و نهی از منکر دانست.
وی اجرای این فریضه اسلامی را وظیفه همه بخشها و اقشار جامعه دانست و گفت: نمیتوانیم به خاطر اینکه یک مجموعه عهدهدار رسمی این رسالت است، خود را از این وظیفه مبرا بدانیم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، اثربخشی امر به معروف و نهی از منکر را منوط به فراگیر شدن آن در جامعه دانست و افزود: تا زمانی که همه دستگاههای سیاستگذاری و اجرایی به این مهم توجه نداشته باشند، آثار و برکات آن در جامعه پدیدار نخواهد شد.
وی گفت: اگر خواستار وحدت و همدلی در جامعه هستیم و این همدلی را سرمایه اجتماعی مؤثری برای مقابله با مستکبران میدانیم، باید امر به معروف و نهی از منکر را سرلوحه برنامهریزی ها و فعالیتهای خود قرار دهیم.
نماینده ولیفقیه در خراسان، احیای امر به معروف و نهی از منکر را زمینهساز دوری جامعه از گناه دانست و گفت: در صورت تحقق این فریضه، دلسوزان و علاقهمندان به نظام قدرت بیشتری مییابند و با تلاش مضاعفی، توطئههای دشمن را خنثی خواهند کرد.
آیت الله واعظ طبسی افزود: اگر میخواهیم چهرههای نفاق را از بین ببریم و فضای جامعه را شفاف کنیم، باید امر به معروف و نهی از منکر را زنده کنیم.
وی در عین حال بر لزوم بکارگیری راه و روش مناسب و استفاده از فکرها و ایدههای تازه برای تحقق این موضوع تأکید کرد.
وی به طرح های اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر برای بخشهای مختلف اداری و اجتماعی اشاره کرد و گفت: این طرحها بسیار راهگشاست اما اگر دستگاههای اجرایی نسبت به انجام آن احساس مسؤولیت نکنند، موفق نخواهد بود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدیران کشور را عناصری دینی و علاقهمند به نظام مقدس اسلامی عنوان کرد و گفت: آنچه باعث میشود برخی مسؤولان در انجام امر به معروف و نهی از منکر کوتاهی کنند، توجیهات و ملاحظاتی است که دارند و ستاد احیا باید در رفع این توجیهات و اغنای مدیران بکوشد.
آیت الله واعظ طبسی گفت: امکانات نظام مقدس اسلامی در اختیار ماست و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کنیم، در پیشگاه خداوند، عذری نخواهیم داشت.
وی تأکید کرد: تا خودمان عامل به احکام اسلامی نباشیم نمیتوانیم از دیگران، توقع داشته باشم این احکام را رعایت کنند همچنان که برخی مهمانداران هواپیما در حالی که خودشان حجاب درستی ندارند، از دیگران میخواهند تا حجاب اسلامی را رعایت کنند و البته کسی به این توصیهها عمل نمی کند.
وی تأکید کرد: بدحجابی اگرچه منکری مسری است اما درست نیست که همه منکرات را هم خلاصه در بدحجابی بدانیم.
واعظ طبسی ادامه داد: متأسفانه همانها که باید منادی امر به معروف و نهی از منکر باشند گاه در جلسات خود، زبان به تهمت و افترا میگشایند و التهاب و اختلاف را دامن میزنند.
وی افزود: امروز کشور برای تحقق برنامههای بزرگی که آغاز کرده، بیشتر از هر زمان دیگر نیازمند آرامش است و امر به معروف و نهی از منکر میتواند این آرامش را برای جامعه به ارمغان بیاورد.
در آغاز این برنامه، آیت الله علمالهدی امام جمعه مشهد و رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در سخنانی بر اهمیت این فریضه اسلامی تأکید کرد.
در ادامه سردار غیاثی، قائم مقام فرماندهی سپاه امام رضا(ع) و دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به تشریح برنامههای این ستاد، برای نهادینه کردن این فریضه اسلامی پرداخت.
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