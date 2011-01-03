مطالبات بازنشستگان تا پایان سال جاری پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی گفت: هزار میلیارد تومان برای پرداخت به این عده از بازنشستگان کشوری مصوب شد و پرداخت آن از مهر آغاز و درحال حاضر به پایان رسیده است.

وی افزود: مصوبه اخیر هیئت دولت درباره پرداخت مطالبات مربوط به بازنشستگان کشوری ناشی از تطبیق قانون مدیریت خدمات کشوری از هشتم مهر 86 تا مهر 87 است.

وزیر رفاه وتامین اجتماعی گفت: بر اساس این مصوبه پیگیر دریافت بیش از دو هزار میلیارد تومان (20 هزار میلیارد ریال ) به صورت سهام از وزارت امور اقتصادی و دارایی هستیم تا به بازنشستگان مشمول این طرح پرداخت شود .

محصولی در پاسخ به اینکه آیا این پرداخت در سال 89 انجام می شود یا خیر، افزود:بله تلاشمان بر این است که قبل از اتمام سال این کار را انجام دهیم.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی از پرداخت یارانه بیمه ای به اصناف ضعیف و صدور دفتر خدمات درمانی برای قشرهای محروم خبر داد و اظهارداشت: همان طور که در قانون هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی شده است مبالغی از اصلاح قیمت های حامل های انرژی به بخش تامین اجتماعی تعلق می گیرد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی با بیان اینکه در همین راستا بسته حمایتی خوبی تنظیم شده است، افزود : بناست دولت برای بیمه تامین اجتماعی مشاغل و اصناف ضعیف مانند دکه داران ، زنبور داران و صیادان یارانه بدهد.

محصولی گفت: با کمک بیش از پیش دولت به آن دسته ازاقشاری که به خاطر محرومیت هنوز نتواسته اند از بیمه خدمات درمانی بهره مند شوند نیز دفترچه بیمه خدمات درمانی داده می شود.

وی درباره افزایش قیمت پس ازهدفمندی یارانه ها درحوزه خدمات بهداشت و درمان زیر نظر صندوق تامین اجتماعی، افزود : هیچ گونه افزایش قیمتی در رابطه با خدمات مربوط به درمان نداریم.

محصولی گفت: خدمات درمانی و بهداشتی در بخش دولتی ، بخش خصوصی و در بخش عمومی از جمله مراکز تامین اجتماعی بر اساس تعرفه های قبلی صورت می گیرد.