آلمان و آمریکا ماهواره جاسوسی مشترک می سازند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بر اساس اسناد محرمانه ویکی لیکس این اقدام با وجود مخالفت شدید فرانسه صورت می گیرد.

سایت ویکی لیکس به نقل از منابع دیپلماتیک سفارت آمریکا در برلین افشا کرده که موضوع ساخت ماهواره جاسوسی مشترک بین مقامهای دو کشور در فاصله زمانی بین فوریه 2009 تا فوریه 2010 مطرح شده است.

بر این اساس پروژه ساخت این ماهواره که توانایی تصویربرداری از اشیایی با طول 50 سانتیمتر در زمان بسیار کمتر از ماهواره های کنونی را خواهد داشت، از سال 2010 یا 2013 میلادی آغاز می شود.

در عین حال بر خلاف برنامه چندملیتی "سیستم تصویربرداری فضایی" اروپا که آلمان، فرانسه، بلژیک، یونان، ایتالیا و اسپانیا در آن مشارکت دارند، پروژه مذکور موسوم به "HiROS" تنها تحت نظارت مستقیم سازمان اطلاعات (BND) و سازمان هوا و فضای آلمان انجام می گیرد که پیش بینی می شود بالغ بر 205 میلیون یورو برای آلمان هزینه داشته باشد.

گفتنی است"فیلیپ دی. مورفی" سفیر آمریکا در برلین اقدام ویکی لیکس در انتشار بیش از 250 هزار سند محرمانه دیپلماتیک آمریکا از ماه نوامبر را به باد انتقاد گرفته و آن را "دردناک" و "تکان دهنده" نامیده و نیز مدعی شد که این اسناد مناسب افکار عمومی نیست.