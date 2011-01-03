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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۴۳

با تشخیص علی پروین/

علی کریمی از استیل آذین اخراج شد

علی کریمی از استیل آذین اخراج شد

علی کریمی که به عنوان بازیکن و مهمان ویژه و به دعوت باشگاه الاهلی برای دیدار این تیم برابر میلان ایتالیا به امارات سفر کرده بود، یک روز پس از حضور در این دیدار از سوی کادر فنی استیل آذین و علی پروین از این تیم اخراج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق درودگر سرپرست تیم فوتبال استیل آذین عصر امروز دوشنبه ضمن تایید این خبر اظهار داشت: متاسفانه این بازیکن بدون اجازه کادر فنی و علی پروین، رئیس سازمان فوتبال استیل آذین تیم الاهلی را در دیدار برابر آث میلان همراهی کرده است و به همین دلیل با تصمیم کادر فنی و تایید علی پروین، کریمی به دلیل غیبت غیر موجه در تمرینات در اختیاز باشگاه قرار گرفت تا تصمیمات لازم درباره ایشان اتخاذ شود.

وی افزود: همچنین با درخواست کادر فنی و علی پروین، باشگاه استیل آذین قصد دارد در نامه ای اعتراض آمیز به باشگاه الاهلی، خواستار توضیحات بیشتر درباره نقض قانون توسط این باشگاه در خصوص گفت وگو با علی کریمی و دعوت از این بازیکن برای حضور در این دیدار دوستانه بدون هماهنگی با باشگاه فعلی این بازیکن شوند.

درودگر ادامه داد : این نامه بزودی تنظیم و به این باشگاه اماراتی ارسال خواهد شد و در صورت عدم پاسخ مناسب از سوی مدیران الاهلی از طریق مراجع بالاتر این موضوع را پیگیری خواهد شد. باشگاه استیل آذین این موضوع را از مراجع قانونی و حقوقی به شدت پیگیری خواهد کرد.

کد مطلب 1224274

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