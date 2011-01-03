شهرهای مازندران به مناطق گرمسیر 4 اضافه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که برخی شهرهای استانهای گیلان، مازندران و گلستان به دلیل افزایش دما و استمرار آن در مناطق شمالی کشور به طبقهبندی مناطق گرم و مرطوب اضافه می شود.
بر این اساس، کلیه شهرهای مازندران به استثناء بلده، رینه، کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزنآباد، کلاردشت و آلاردشت از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور هر سال جزو طبقهبندی مناطق گرمسیر ۴ قرار گرفتند.
تاریخ اجرای این تصویبنامه از ابتدای سال ۱۳۸۹ اعلام شد.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
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