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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۴۵

با مصوبه دولت/

شهرهای مازندران به مناطق گرمسیر 4 اضافه شدند

شهرهای مازندران به مناطق گرمسیر 4 اضافه شدند

ساری - خبرگزاری مهر: با تصویب دولت، کلیه شهرهای مازندران به استثناء بلده، رینه، کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزن‌آباد، کلاردشت و آلاردشت به مناطق گرمسیری ۴ اضافه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد که برخی شهرهای استان‌های گیلان، مازندران و گلستان به دلیل افزایش دما و استمرار آن در مناطق شمالی کشور به طبقه‌بندی مناطق گرم و مرطوب اضافه می‌ شود.

بر این اساس، کلیه شهرهای مازندران به استثناء بلده، رینه، کجور، محمدآباد، کیاسر، مرزن‌آباد، کلاردشت و آلاردشت از ۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور هر سال جزو طبقه‌بندی مناطق گرمسیر ۴ قرار گرفتند.

تاریخ اجرای این تصویب‌نامه از ابتدای سال ۱۳۸۹ اعلام شد.

این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس‎جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1224275

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