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۱۳ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۵۵

از ابتدای آبانماه؛

176 میلیارد ریال تخلف در قم کشف شد

176 میلیارد ریال تخلف در قم کشف شد

قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی استان قم از بازرسی بیش از 37 هزار واحد صنفی، صنعتی، تولیدی و خدماتی از ابتدای آبانماه خبر داد و گفت: در این مدت 4 هزار و 980 تخلف صنفی و غیرصنفی به ارزش بیش از 176 میلیارد ریال کشف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، یونس عالی‌پور بعد از ظهر دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران با اشاره به اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در سراسر کشور و به صورت همزمان در استان قم، اظهار داشت: سازمان بازرگانی استان قم آمادگی لازم را برای اجرای این قانون کسب کرده است و برنامه‌ریزی‌های بسیاری در راستای اجرای هرچه باشکوه‌تر و بدون نقص این قانون صورت گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح نظارتی وی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: این طرح بیش از دو ماه پیش آغاز شده و تیم‌های نظارتی ما از مدت‌ها قبل آماده اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بودند و حضوری چشمگیر در بازار داشتند.

رئیس سازمان بازرگانی استان قم به بازرسی از 37 هزار و 753 واحد صنفی، صنعتی، تولیدی و خدماتی از ابتدای آبان ماه اشاره کرد و گفت: بازرسی‌های انجام شده منجر به کشف 4 هزار و 980 تخلف صنفی و غیرصنفی در قالب 4540 پرونده به ارزش  176 میلیارد و 729 میلیون و 413 هزار ریال شده است.

وی با اشاره به اینکه واحدهای صنفی و غیرصنفی بازرسی شده شامل: شرکت‌ها و کارخانه‌های تولیدکننده کالا، عمده فروشان، بنکداران، میادین میوه و تره بار، خرده فروشان، کوره پزخانه‌ها و نانوایان هستند گفت: غالب تخلفات مربوط به گرانفروشی، عرضه کالای قاچاق، تقلب، کم فروشی، عدم صدور فاکتور و عدم درج قیمت می‌شود.

افزایش 625 درصدی تماس مردم با 124

عالی‌پور با بیان اینکه طی چند روز اخیر که از آزادسازی حامل‌های انرژی و آرد و نان می‌گذرد به دلیل افزایش قیمت‌ها تعداد گزارشات مردمی به تلفن 124 نسبت به مدت مشابه سال قبل 625 درصد افزایش داشته گفت: در این راستا ستاد خبری این سازمان از ساعت 6 صبح تا 10 شب پاسخگوی شهروندان بوده و پس از آن نیز گزارشات مردمی از طریق پیام گیر دریافت می‌شود و سعی شده تا در کمترین زمان به گزارش‌های واصله رسیدگی شود.

وی ادامه داد: بازرسان این سازمان طی یک هفته اخیر با بازرسی از 5 هزار و 481 واحد تولیدی صنعتی و صنفی، شرکت‌های پخش، انبار، سردخانه، عمده فروش و خرده فروش موفق به تنظیم 633 پرونده به ارزش یک میلیارد و 224 میلیون و 919 هزار ریال شده‌اند که تمامی پرونده‌ها جهت رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

عالیپور با ذکر اینکه سازمان بازرگانی با بسیج نمودن تمامی نیرو‌ها و کارکنان خود بصورت شبانه روز، در پی کنترل بازار و کاهش نوسانات قیمت می‌باشد گفت: در این راستا سازمان‌های تبلیغاتی از قبیل صدا و سیما، فرهنگ و ارشاد اسلامی و... با تهیه برنامه‌های تحلیلی، تبلیغی سعی در ایجاد آرامش در اذهان و افکار عموم نمایند.
 

کد مطلب 1224276

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