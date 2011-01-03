برنامه های حوزه سیاسی در مازندران دارای نشاط سیاسی باشد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی عصر دوشنبه در مراسم معارفه مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری، تجزیه و تحلیل و شناخت دقیق اوضاع سیاسی، فرهنگی و اقتصادی استان را یکی از نیازهای اساسی این اداره کل دانست و افزود: در این زمینه باید از نظرات کارشناسان و نخبگان سیاسی بهره گیری شود.

وی نظارت دقیق بر عملکرد فرمانداران، معاونین و بخشداران را یکی دیگر از وظایف خطیر این حوزه اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: اداره کل سیاسی می بایست با اقتدار و تعامل، مکانیزم فعالیت فرمانداری ها را تعیین کند.

ابراهیمی ادامه داد: استفاده از ظرفیت تشکل های دانشجویی و توجه به نخبگان این عرصه، پی گیری سیاست های دولت در استان و رصد اوضاع و سیاست های کاری دستگاه های اجرایی نیز دیگر شرح وظایف این اداره کل است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار، کار و تلاش شبانه روزی در سایه هم گرایی و وحدت را رمز موفقیت در اهداف دانست و بیان داشت: مسئولیت ها و پست های مدیریتی زودگذر بوده و تنها چیزی که باقی خواهد ماند کارنامه عملکرد مناسب است.

در پایان از خدمات علی اکبریان، تقدیر و محمد مهدی محمدی به عنوان مدیرکل جدید سیاسی و انتخابات استانداری معرفی شد.