ادامه اختلافات سیاسی در کویت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القبس، "عدنان عبدالصمد"، "علی الراشد"،"حسین الحریتی"، "معصومه مبارک" و"ناجی العبدالهادی" از نمایندگان مجلس کویت در بیانیه مشترکی اعلام کردند: طرح عدم همکاری با نخست وزیر قابل توجیه نیست.

این نمایندگان در بیانیه خود تاکید کردند: متوسل شدن به این روش راه مناسبی برای اصلاحات نیست و حمله به "ناصر الصباح" در راستای تلاشهای مداوم برای کارشکنی در روند فعالیت دولت کویت است.

شایان ذکر است که "مسلم البراک" به همراه دو تن دیگر موضوع استیضاح نخست وزیر را به مجلس امت بردند و توانستند که این استیضاح را به مرحله رای گیری درباره عدم همکاری با ناصر الصباح برسانند اما این امر نیاز به تصویب 25 نماینده دارد که تاکنون فقط 22 نماینده از این یاداشت قطع همکاری حمایت کرده اند. درصورت تصویب احتمالی نخست وزیرعزل خواهد شد.