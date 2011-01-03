تاکنون توافقی برای جذب اعتبار برای مصلای قم انجام نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکزاد ظهر دوشنبه در دیدار با حجتالاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم اظهار داشت: برای تکمیل عملیات عمرانی مصلای قم مبلغ سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد، ولی متاسفانه متأسفانه تا به امروز مبادلهای در این زمینه انجام نشده است.
وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: وزارت مسکن و شهرسازی به توسعه اطراف حرم مطهر حضرت معصومه (س) و تکمیل مصلای قم به صورت غیراداری نگاه میکند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گزارشی از طرح مسکن مهر ارائه کرد و یادآور شد: اولین اقدام دولت در این زمینه خارج کردن زمین از مقوله ساختمان و واحد مسکونی و ارائه طرحی با عنوان مسکن ۹۹ ساله و مهر بود.
نیکزاد ارائه تسهیلات به صورت قرضالحسنه را دومین اقدام دولت در زمینه مسکن مهر عنوان کرد و افزود: مبلغ این تسهیلات در روستاها ۱۰ میلیون تومان و در شهرها ۲۰ و ۲۵ میلیون تومان میباشد.
وی اظهار داشت: دولت تصمیم دیگری نیز اتخاذ کرد و آن دریافت تنها پول انشعاب از کسانی که مسکن به آنان تعلق میگرفت است و با پیگیریهایی که انجام شده، تاکنون هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان برای این کار اختصاص یافته است.
احداث ۳۰۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال
نیکزاد تصریح کرد: تاکنون ۱۴۰ هزار واحد مسکن مهر در سطح کشور به بهرهبرداری رسیده و تا پایان امسال نیز ۳۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر به بهرهبرداری میرسد.
وزیر مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه در سال آینده شاهد بهرهبرداری از ۵۰۰ هزار واحد مسکونی مهر خواهیم بود، خاطرنشان کرد: امیدواریم تا پایان عمر دولت دهم تمامی متقضایان و واجدین شرایط مسکن مهر صاحب خانه شوند.
وی تعداد متقاضیان مسکن مهر در قم را ۲۱ هزار و ۵۰۰ نفر اعلام کرد و یادآور شد: خوشبختانه پیریزی ۳۱ هزار واحد مسکونی مهر در استان قم ریخته شده است.
وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در مورد پیوست فرهنگی، تاکید کرد: ما در حد توان با رعایت معماری اسلامی - ایرانی تصمیم گرفتیم در همه سایتهای مسکن مهر، مسجد بسازیم، از این رو در سال آینده ۵۰۰ تا هزار مسجد در کشور احداث میشود.
قم - خبرگزاری مهر: وزیر مسکن و شهرسازی گفت: تاکنون مبادلهای برای جذب سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار تکمیل مصلای قم انجام نشده است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی نیکزاد ظهر دوشنبه در دیدار با حجتالاسلام سید محمد سعیدی امام جمعه قم اظهار داشت: برای تکمیل عملیات عمرانی مصلای قم مبلغ سه میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شد، ولی متاسفانه متأسفانه تا به امروز مبادلهای در این زمینه انجام نشده است.
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