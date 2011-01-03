وقوع 950 فاجعه طبیعی در سال 2010 در جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه بیلد چاپ آلمان، جهان در سالی که گذشت شاهد 950 فاجعه طبیعی نظیر زلزله در شیلی و هائیتی و سیل پاکستان بود.

بر اساس گزارشی که شرکت "مونیخ ره" بزرگترین شرکت بیمه مجدد جهان منتشر کرده این فجایع دهها هزار کشته بر جای گذاشته و دهها میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. همچنین وقوع این تعداد فجایع طبیعی در سال 2010 میلادی، این سال را به دومین سال پرحادثه از سال 1980 تا کنون تبدیل کرده است.

طبق این گزارش از مجموع 130 میلیارد دلار خسارت این حوادث، تنها 37 میلیارد دلار توسط شرکتهای بیمه پرداخت شده است و از این نظر سال گذشته میلادی ششمین سال پرزیان برای شرکتهای بیمه طی 20 سال اخیر ارزیابی شده است.

گفتنی است بیمه مجدد هنگامی است که یک بیمه گر بخشی از مسئولیت و تعهدات خود را از طریق انعقاد قراردادی به سایر شرکتهای بیمه منتقل می نماید. این عمل به منظور کاهش تعهدات بیمه گر تحت یک قرارداد بیمه با مبالغ سنگین انجام می شود.