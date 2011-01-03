مخالف مشارکت در دولت سودان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه القناة، "حسن الترابی" تاکید کرد: در دولتی که "عمرالبشیر" ریاست آن را بر عهده داشته باشد هرگز مشارکت نخواهد کرد.

وی افزود: سیاست ما در حال حاضر سرنگونی دولت البشیر از طریق انتفاضه منظم مردمی است.

از سوی دیگر "باقان آموم" دبیرکل جنبش مردمی برای آزادی سودان گفت: اگر روند ترسیم مرزها آنگونه که انتظار داریم پیش نرود و کمیته حل اختلافات میان طرفین نتواند به راه حلی برسد خواهان حکمیت بین المللی می شویم.

وی تصریح کرد: اختلافات مرزی با لشکرکشی حل نمی شود و بهتر است به جای استفاده از راه حل نظامی راه حل حقوقی انتخاب شود.

شایان ذکر است که سودان در آستانه همه پرسی مهمی که سرنوشت منطقه جنوب را مشخص خواهد کرد قرار دارد. بر اساس توافقنامه که طرفهای درگیر در سودان در سال 2005 امضا کردند جنگ داخلی این کشور متوقف شد مطابق این توافقنامه طرفین کمیته فنی ترسیم مرزها میان شمال و جنوب را تشکیل دادند که این کمیته بر اساس مرزهای قبل از تاریخ استقلال این کشور در1956 عمل می کند و تا کنون هشتاد درصد مرزها مشخص شده اند.